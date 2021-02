Tại sao 'Thanh gươm diệt quỷ' trở thành phim Nhật ăn khách nhất mọi thời?

Thanh gươm diệt quỷ giúp tăng doanh số thị trường truyện tranh Nhật Các ấn bản Thanh gươm diệt quỷ tiếng Nhật Ảnh: The Japan Times Trang bìa Anh ngữ của Thanh gươm diệt quỷ. Trong năm 2020, từ khi quyển truyện thứ 18 phát hành, doanh số bán ra của series này ở Nhật tăng mạnh vài chục triệu bản cho đến trên 100 triệu bản vào tháng 10.2020 Ảnh: VIZ Media Theo nguồn tin của Asia News Network, tổng doanh thu thị trường truyện tranh Nhật năm 2020 đạt con số trên 612,6 tỉ yên (khoảng 5,77 tỉ USD), tăng 23% so với năm 2019 là 498 tỉ yên. Đây là số liệu cao nhất từ năm 1978 đến nay. Trước đó vào năm 1995, thị trường truyện tranh Nhật cũng từng lập kỳ tích với tổng doanh thu trên 586,4 tỉ yên. Đáng chú ý, trong số đó, truyện tranh in chiếm tỉ lệ khá lớn trong tổng số doanh thu là trên 270 tỉ yên (2,55 tỉ USD), tăng 13,4% so với năm 2019 là 238,7 tỉ yên. Nếu ở địa hạt phim điện ảnh, Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận góp phần "vớt vát" năm đen tối của ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản thì ở địa hạt manga, các ấn bản Thanh gươm diệt quỷ bao gồm truyện in, ấn bản điện tử cũng "lập công" không kém. Tính đến tháng 2 này, Thanh gươm diệt quỷ của họa sĩ Koyoharu Gotōge đã bán ra tổng cộng 150 triệu bản (bao gồm nhiều định dạng) trên toàn thế giới.