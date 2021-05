Bom tấn 'Thanh gươm diệt quỷ' là phim ăn khách nhất Bắc Mỹ

Trang Twitter chính thức phiên bản tiếng Anh của phim Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (Demon Slayer: Mugen Train, do Haruo Sotozaki đạo diễn) đăng hình ảnh ăn mừng và thông báo đến người hâm mộ bộ phim của hãng Ufotable (Toho/Aniplex phát hành) là phim ăn khách số 1 thị trường Bắc Mỹ hiện tại với tổng doanh thu nơi đây trên 34,1 triệu USD. Bài đăng nhận hơn 11.000 lượt thích và nhiều lượt chúc mừng.

Phim khởi chiếu tại Bắc Mỹ từ ngày 23.4 cùng ngày với bom tấn chuyển thể từ game là Mortal Kombat của đạo diễn Simon McQuoid nhưng qua cuộc so kè gần nửa tháng qua , Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận chiếm lợi thế hơn hẳn và giành được vị trí như hiện tại. Tác phẩm anime này chỉ được chiếu tại 1.905 rạp khắp nước Mỹ, còn Mortal Kombat thì được chiếu ở 3.114 rạp. Mặc dù bị áp đảo về số lượng rạp chiếu nhưng điều đó đã được bù đắp bằng số lượng vé mua vào.

Tác phẩm Demon Slayer: Mugen Train được chuyển thể từ loạt manga cùng tên của họa sĩ Koyoharu Gotouge, kể về một cậu bé bán than muốn trở thành dũng sĩ để diệt trừ loài quỷ và bảo vệ mọi người.

Từ ngày 30.4 đến ngày 2.5, tức khoảng thời gian nằm ở tuần thứ hai ra rạp ở Bắc Mỹ, phim Mortal Kombat bị hụt hơi trong việc so kè lượng vé với Thanh gươm diệt quỷ. Theo thống kê, chỉ trong vòng những ngày gần đây, Thanh gươm diệt quỷ thu vào 6,4 triệu USD; còn Mortal Kombat thu vào 6,2 triệu USD. Chung cuộc, doanh thu tại Bắc Mỹ của Mortal Kombat chỉ đạt trên 34 triệu USD, thua một chút so với phim Thanh gươm diệt quỷ.

Hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của phim Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận là hơn 469 triệu USD, trong đó thị trường Nhật đóng góp 369 triệu USD . Mặc dù là phim hoạt hình ăn khách nhất xứ sở hoa anh đào lẫn trên thế giới , thế nhưng doanh thu của phim tại Bắc Mỹ đến nay chỉ xếp thứ ba sau hai phim "đồng hương" là Pokemon: The First Movie (trên 85,7 triệu USD) và Pokémon the Movie 2000 (trên 43,7 triệu USD).