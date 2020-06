'Bom tấn' truyền hình Hàn Quốc 'Khách sạn ma quái' được Mỹ làm lại

Ngày 23.6 (giờ Mỹ), Hollywood Reporter đưa tin Khách sạn ma quái được hãng phim Mỹ Skydance mua bản quyền thành công để làm lại phục vụ khán giả trời Tây. Khách sạn ma quái là tác phẩm của nhà đài tvN có lượng xem "khủng" trong năm 2019, đồng thời là một trong những series ăn khách hàng đầu trong lịch sử màn ảnh nhỏ xứ Hàn từ khi ra mắt trong khoảng thời gian tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái. Loạt phim 16 tập này do nhà làm phim Oh Choong Hwan chỉ đạo và hãng Studio Dragon đứng ra sản xuất.

Đáng chú ý, phiên bản Khách sạn ma quái mới nhất được Skydance hợp tác sản xuất với hãng CJ ENM (đơn vị sản xuất của phim đoạt giải Oscar Parasite do Bong Joon Ho đạo diễn) và Studio Dragon (thuộc sở hữu của CJ ENM). Skydance là hãng phim từng "bảo chứng" cho nhiều dự án điện ảnh đình đám ở Hollywood như loạt phim Nhiệm vụ bất khả thi, Kẻ hủy diệt...

Loạt phim của đạo diễn Oh Choong Hwan kể câu chuyện hư cấu về một khách sạn được điều hành bởi nhân viên là con người nhưng khách qua đêm lại là những hồn ma. Tham gia series phim ăn khách này là dàn trai xinh gái đẹp của màn ảnh Hàn như Lee Ji Eun, Yeo Jin Goo... Bill Bost, chủ tịch hãng Skydance chia sẻ lý do chọn Khách sạn ma quái để làm mới do nội dung phim chạm đến vấn đề phổ quát của con người như sự kết nối giữa người với người hay chủ đề tình yêu tan vỡ. Phía đại diện của hãng Studio Dragon thì cho biết hãng đặt nhiều hy vọng vào tác phẩm Khách sạn ma quái trong việc giới thiệu văn hóa xứ kim chi đến bạn bè quốc tế.