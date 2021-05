Brad Pitt được quyền nuôi 6 đứa con ngang bằng với Angelina Jolie sau cuộc chiến tại tòa

Ngôi sao phim Once Upon a Time in Hollywood – Brad Pitt (58 tuổi) và Angelina Jolie (46 tuổi) “chiến đấu” tại tòa án để xác định quyền chăm sóc Maddox (19 tuổi), Pax Thiên (17 tuổi), Zahara (16 tuổi), Shiloh (14 tuổi) và cặp song sinh Knox-Vivienne (12 tuổi).

Tờ Us Magazine trích đăng tài liệu của tòa án: “Lời khai của Jolie thiếu xác thực trong nhiều điểm quan trọng và lệnh nuôi con hiện tại giữa các bên phải được sửa đổi, theo yêu cầu của ông Pitt, vì lợi ích tốt nhất của bọn trẻ”.

Angelina Jolie và các con ẢNH: US MAGAZINE

Trước phiên xử, Angelina Jolie bức xúc vì các con không được ra tòa làm chứng. Đại diện nữ minh tinh gửi thư đến tòa chỉ trích thẩm phán John Ouderkirk vì từ chối lắng nghe lời khai của các con cô. Angelina Jolie từng cố gắng loại thẩm phán John Ouderkirk khỏi vụ kiện. Cô tuyên bố vào tháng 8.2020 rằng Ouderkirk đã không tiết lộ “các mối quan hệ kinh doanh và nghề nghiệp đang diễn ra với Pitt cùng nhóm pháp lý của anh”. Tin tức về quyết định trong thỏa thuận nuôi con của cặp đôi được đưa ra ngay sau khi ngôi sao phim Maleficent tuyên bố tòa án từ chối nghe bằng chứng từ các con của cô xung quanh quá trình cáo buộc bạo lực gia đình của nam diễn viên đoạt giải Oscar.

Các tài liệu được nộp vào ngày 24.5, lập luận: “Thẩm phán John Ouderkirk từ chối xét xử công bằng cho cô Jolie, loại trừ không đúng những bằng chứng của cô ấy liên quan đến sức khỏe , sự an toàn và phúc lợi của trẻ em, bằng chứng quan trọng của vụ án”.

Cặp đôi trước đây đính hôn vào năm 2012 và kết hôn hai năm sau đó. Angelina Jolie đệ đơn ly dị vào tháng 9.2016 sau hai năm chung sống và hai người được tòa tuyên độc thân hợp pháp vào tháng 4.2019.

Hai tháng sau ly hôn, một nguồn tin cho biết vợ chồng “ông bà Smith” đang tạo mối quan hệ đồng nghiệp “thân thiện để điều phối lịch trình chăm nom bọn trẻ”. Vào tháng 9.2020, một nguồn tin thứ hai tiết lộ Brad Pitt đang tìm kiếm “50/50 quyền nuôi dưỡng thể chất và pháp lý đối với những đứa trẻ”.

Tuy nhiên, mọi chuyện giữa hai người đã chuyển biến xấu vào đầu năm nay, khi Angelina Jolie đệ đơn lên tòa án ở California (Mỹ) tuyên bố cô và các con sẵn sàng cung cấp “bằng chứng các vụ bạo hành gia đình do Brad Pitt gây ra”. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với nam diễn viên khẳng định việc nộp đơn chỉ nhằm “làm tổn thương” anh.

“Những đứa trẻ bị Angelina Jolie lợi dụng để làm tổn thương Brad Pitt. Maddox, con trai cả của cặp đôi đã làm chứng chống lại Pitt”, một nguồn tin nhận định.

Giữa “bão dư luận”, Angelina Jolie tìm đến những người thân của mình để hỗ trợ. Trong khi nói chuyện với tạp chí Vogue của Anh vào đầu năm nay, nữ diễn viên thừa nhận rằng thật “khó khăn” để giữ cho đầu của cô ngẩng cao trong suốt cuộc ly hôn lộn xộn này. “Tôi đang tập trung vào việc hàn gắn cho gia đình, như băng tan và máu trở lại cơ thể tôi”, Angelina Jolie nói với tạp chí Vogue vào tháng 2.2021.