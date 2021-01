Brad Pitt, Hugh Jackman sẽ đóng phim mới của đạo diễn Hàn Quốc?

Soho Sins là phim điện ảnh mới của đạo diễn Hàn Quốc Im Sang Soo, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Richard Vine ra mắt năm 2016, cốt truyện xoay quanh một người phụ nữ Mỹ bị giết chết và những bí ẩn xung quanh vụ án mạng. Từ đó, câu chuyện đẩy người đọc vào thế giới thượng lưu New York hào nhoáng nhưng đằng sau đó, những điều kinh khủng dần lộ diện.

Trang tin của Hàn nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên nhà làm phim sinh năm 1962 có dự án quy tụ dàn sao Hollywood, đồng thời là lần đầu tiên vị đạo diễn này "chào sân" ở kinh đô điện ảnh. Theo nhiều nguồn tin, đạo diễn đang thực hiện dự án với tác giả của truyện gốc. Quá trình tiền sản xuất bộ phim dự kiến bắt đầu từ tháng 7 năm nay.

Trước đó, đạo diễn Im Sang Soo chuyên làm phim về Hàn Quốc , được đánh giá cao tại các Liên hoan phim quốc tế. Hai tác phẩm trước đó của ông tranh giải tại Liên hoan phim Cannes như The Housemaid (2010) và The Taste of Money (2012). Nhà làm phim Im Sang Soo là một trong những đạo diễn xứ kim chi được đánh giá cao ở ngoài biên giới Hàn Quốc.