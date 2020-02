Britney Spears nằm viện vì gãy chân

Người hâm mộ bất ngờ khi thấy Britney Spears xuất hiện với giày y tế vào tuần trước tại Los Angeles, Mỹ. Mới đây, bạn trai Sam Asghari của nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh Britney nằm trên giường bệnh với cẳng chân và bàn chân được quấn chặt trong thạch cao cùng lời chia sẻ: ''Khi bị chấn thương, em sẽ hồi phục nhanh hơn, đặc biệt khi em là bạn gái tôi. Cô nàng sư tử của tôi bị gãy xương bàn chân khi đang tập nhảy. Hãy chúc cô ấy nhanh chóng hồi phục để có thể chạy nhảy và khiêu vũ nhé”. Sam cũng tiết lộ nữ ca sĩ bị gãy xương dài ở giữa bàn chân.

Vì sự cố này, nữ ca sĩ phải gác lại những kế hoạch để dưỡng thương. Người hâm mộ đã để lại nhiều lời chúc tốt đẹp dành cho giọng ca Baby One More Time tại bài đăng của bạn trai nữ ca sĩ. Một tài khoản viết: ''Ôi không. Cố lên Britney. Tất cả chúng tôi đều yêu bạn rất nhiều". Một người khác bình luận: ''Hi vọng cô ấy sẽ sớm khỏe lại''.

Britney Spears và tình trẻ Sam Asghari Ảnh: Getty Images