BTS và hành trình 7 năm qua MV hoạt hình 'We are Bulletproof : the Eternal'

Ngày 12.6, MV We Are Bulletproof: The Eternal chính thức được ra mắt thông qua kênh YouTube chính thức BangtanTV, có nội dung tóm tắt chặng đường 7 năm hoạt động của nhóm BTS. Điều đáng nói, trong MV mới, các thành viên của BTS không xuất hiện trực tiếp mà dưới phiên bản hoạt hình.

Theo hãng tin Yonhap, MV hoạt hình We Are Bulletproof: The Eternal là chuyến hành trình từ quá khứ đến hiện tại đong đầy cảm xúc, tái hiện quãng thời gian khó khăn từ khi mới ra mắt của các chàng trai, vượt qua bao khó khăn có được chỗ đứng trong cuộc đua K-pop. Nội dung MV nhấn mạnh tầm quan trọng của người hâm mộ, vốn là những người luôn đồng hành cùng BTS trong chặng đường vươn đến thành công như hôm nay. Được biết, ca khúc We are Bulletproof : the Eternal nằm trong album thứ 4 Map of the Soul : 7 phát hành vào ngày 21.2 của nhóm BTS.

Hình ảnh trong MV We are Bulletproof : the Eternal Ảnh: Yonhap Đánh úp người hâm mộ bằng MV của BTS và Seventeen

Vài ngày trước, BTS bất ngờ chiêu đãi người hâm mộ bằng một video karaoke vui nhộn Map of the Song: 7 nhân dịp FESTA 2020. Nếu như MV We Are Bulletproof: The Eternal làm người xem xúc động, thì Map of the Song: 7 là đoạn video hài hước.

Cũng nằm trong chuỗi sự kiện FESTA 2020, hồi tuần trước, BTS phát hành ca khúc Still With You trên nền tảng Soundcloud. Đây là một ca khúc solo của thành viên Jungkook, pha trộn giữa jazz và ballad, khiến khán giả bị cuốn vào bầu không khí huyền hảo với giọng ca du dương. Được viết gửi tặng người hâm mộ, Still With You nhanh chóng tạo nên “cơn địa chấn” trên nền tảng Soundcloud: nhận được nhiều lượt yêu thích (like) nhất lịch sử Soundcloud với hơn 374.000 lượt chỉ trong 3 giờ kể từ khi ra mắt (ngày 4.6), nhận nhiều lượt bình luận nhất lịch sử Soundcloud trong vòng 24 giờ phát hành (hơn 100.000 bình luận).

Ngoài sự kiện FESTA 2020, công ty quản lý của BTS là Big Hit Entertainment sắp tung ra sản phẩm mới của nhóm Seventeen, sau khi công ty Pledis (công ty quản lý của Seventeen trước đây) sáp nhập và trở thành nhánh con của công ty này. Nhóm nam 13 thành viên này sẽ tái xuất vào ngày 22.6 với mini album thứ 7 Heng:garæ. Cũng trong ngày 12.6, nhóm Seventeen công bố MV My My, ca khúc nằm trong album sắp tới Heng:garæ. Nhóm thể hiện hình ảnh tươi mới với vũ đạo đồng đều cùng nhiều phân cảnh chiếc thuyền bay giữa bầu trời, gửi gắm thông điệp “hành trình của tôi bắt đầu từ chính tôi”.