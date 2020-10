Bức tranh lịch sử mất tích 6 thập niên lần đầu được trình làng

Theo CNN hôm 23.10, bức tranh mất tích hơn 60 năm của nam họa sĩ da đen người Mỹ Jacob Lawrence (1917-2000) được Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) thông báo là đã tìm thấy sau một quãng thời gian dài bặt vô âm tín.

Theo nguồn tin có được, một khách tham quan tiết lộ với bảo tàng rằng người này tình cờ phát hiện bức tranh được cất giữ trong nhà một người hàng xóm và người này đã khuyên người đó giao bức tranh lại cho bảo tàng. Lần đầu tiên, bức tranh có tên dài hơi There are combustibles in every State, which a spark might set fire to. -- Washington, 26 December 1786 được trình diện trước công chúng.

Phía bảo tàng cho biết, bức tranh There are combustibles in every State, which a spark might set fire to. -- Washington, 26 December 1786 được chủ sở hữu của nó mua tại một sự kiện đấu giá năm 1960 và nằm trong bộ sưu tập của họ cho đến khi được phát hiện. Nội dung của bức tranh mô tả lại cuộc nổi dậy mang tên Shays' Rebellion, một sự kiện lịch sử của Mỹ diễn ra ngày 29.8.1786.

Nam họa sĩ Jacob Lawrence tại xưởng vẽ của mình ở Washington (Mỹ) ngày 1.12.1989 Ảnh: Getty Images

Bức tranh này đứng vị trí thứ 16 trong tổng số 30 bức tranh nằm trong series tranh mang tên Struggle: From the History of the American People (Jacob Lawrence vẽ từ năm 1954 đến năm 1956) mô tả lại lịch sử nước Mỹ trong giai đoạn từ năm 1775 đến năm 1817. Trong sự nghiệp của mình, họa sĩ quá cố Jacob Lawrence được biết đến là người chuyên khắc họa những vấn đề của người Mỹ gốc Phi cũng như những vấn đề đương đại của nước Mỹ.