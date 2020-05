‘Búp bê sống’ Loren Gray tiết lộ từng bị tấn công tình dục ở tuổi 12

“Búp bê sống” Loren Gray vừa bước sang tuổi 18 cách đây hơn một tuần. Nhan sắc trong trẻo cùng cuộc sống như mơ của người đẹp sinh năm 2002 khiến nhiều người khó mà tưởng tượng được rằng cô đã phải trải qua thời thơ ấu đầy ám ảnh, lo sợ vì bị tấn công tình dục. Trong video được đăng tải trên mạng xã hội , giọng ca Lie like that đã tiết lộ vụ tấn công đau lòng ấy xảy ra khi cô mới 12 tuổi.

Mỹ nhân đến từ Pennsylvania (Mỹ) chia sẻ những hình ảnh hồi nhỏ và tiết lộ: “Đây là tôi vào 5 năm trước, không lâu trước sinh nhật thứ 13 của mình. Lúc này tôi đã bị đánh cắp sự hồn nhiên mà một đứa trẻ vốn có dưới tầng hầm của một người nào đó mà tôi rất tin tưởng”. Nữ ca sĩ cho biết đây là cú sốc rất lớn với mình. “Tôi thấy thật dơ bẩn, vô vọng, vụn vỡ trong lòng và thấy mình vô giá trị. Tôi đã rất bối rối và sợ hãi. Tôi có cảm giác đó như lỗi của mình vậy”, Loren Gray nói về khoảng ký ức đen tối.

Nữ ca sĩ xinh đẹp chỉ kể cho một người bạn thân nhất của mình. “Chúng tôi đã cùng nhau khóc trong phòng tắm hàng giờ liền. Tôi đã cố gắng chắp vá lại mọi thứ để tìm ra lý do tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra với mình”, ngôi sao đình đám trên Tik Tok nhớ lại. Phải mất hai tháng sau, cô mới quyết định tiết lộ câu chuyện này cho bố mẹ.

Trước khi lấy hết dũng khí để tiết lộ bí mật lớn nhất trong đời, Loren Gray từng e ngại chuyện khui lại quá khứ đáng quên của mình. Giọng ca Kick you out thừa nhận: “Tôi luôn sợ hãi trước việc phải kể với mọi người về câu chuyện của mình, sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác và tôi sẽ mất đi những người mà bản thân luôn quan tâm”. Thời gian trôi qua, nữ ca sĩ trẻ dần hiểu ra rằng cuộc tấn công năm xưa không phải lỗi của mình và từng bước vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ.

Nói về lý do đột nhiên kể lại chuyện chẳng mấy tốt đẹp trong quá khứ, nữ thần tượng 10X tiết lộ: “Tôi nhận được tin nhắn từ ai đó và bằng một cách nào đó, người ấy biết được câu chuyện này. Tôi nhận thức được rằng những lời truyền miệng sẽ lan nhanh như thế nào nên tôi muốn bản thân là người đâu tên kể câu chuyện của chính mình”. Nữ ca sĩ cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của người hâm mộ đồng thời trăn trở về việc có bao nhiều người khác cũng trải qua những ký ức tồi tệ về chuyện bị tấn công tình dục như cô. “Tôi ghét việc phải chia sẻ sớm điều này nhưng tôi không hối tiếc vì giờ bản thân không còn thấy xấu hổ nữa”, Loren Gray cho hay. Nữ ca sĩ nhắc lạ rằng cô hi vọng câu chuyện của mình sẽ làm rõ sự nghiêm trọng của tấn công tình dục và mang lại sự hi vọng cho bất cứ ai liên quan.

Loren Gray sinh năm 2002, nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2018 và đến nay đã sở hữu nhiều đĩa đơn nổi bật như: My story, Kick you out, Queen, Optinons, Can’t do it… Loren Gray từng xuất hiện trong MV Personal và Million ways của Hrvy. Tháng 2.2020, cô gây chú ý khi góp mặt trong MV The Man của Taylor Swift . Nữ nghệ sĩ sở hữu nhan sắc không tì vết cùng thân hình gợi cảm và được ví như búp bê sống của làng giải trí. Không chỉ là một ca sĩ trẻ triển vọng, người đẹp còn là cái tên có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với trang Instagram có hơn 19,3 triệu người theo dõi. Ngoài ra, mỹ nhân này sở hữu tài khoản Tik Tok hơn 42,8 triệu người theo dõi và kênh YouTube riêng có 3,74 triệu lượt đăng ký.