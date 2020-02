Nhan sắc gợi tình của ‘búp bê sống’ Loren Gray

Loren Gray được nhiều khán giả biết đến thông qua các ca khúc như: Queen, Options, Lie Like That, Kick You Out, Anti-Everything,... Nữ ca sĩ chiếm trái tim người hâm mộ bởi giọng hát trong trẻo, ngọt ngào và tình cảm. Ngoài ra, cô thường gửi gắm những thông điệp tình yêu ý nghĩa trong các tác phẩm

Ảnh: Instagram NV