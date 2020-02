Vlogger Hàn cúi đầu xin lỗi vụ nhóm du khách, nhà đài chê khu cách ly, xem thường bánh mì

Trên trang YouTube cá nhân, chủ kênh Ông chú Hàn Quốc khiến nhiều người chú ý khi đăng tải đoạn clip Tôi vô cùng xin lỗi #ApologizeToVietnam. Trong đó, vlogger Oh Se Jong (tên tiếng Anh là Johnny Oh) đã tường thuật lại sự việc gây bức xúc dư luận khi nhà đài YTN News đăng thông tin không đúng về khu cách ly tại Đà Nẵng. Đoạn video dài hơn 10 phút, được trình bày bằng tiếng Hàn và ghép phụ đề tiếng Việt. Được biết Oh Se Jong hiện là vlogger kiêm giáo viên tiếng Hàn đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Nhận định về sự việc, nam vlogger bày tỏ: “20 người Hàn Quốc từ Daegu, nơi dịch bệnh đang lan rộng và họ đã được kiểm dịch vì chính phủ Việt Nam có nghĩa vụ bảo vệ cuộc sống của người dân. Cho dù họ có bệnh hay không, vì họ đến từ khu vực nguy hiểm nên việc kiểm soát chặt chẽ là đúng. Hiện tại hơn 700 ca nhiễm được xác nhận từ báo cáo tại Daegu (ngày 26.2) nên đó là việc làm bình thường của Việt Nam”.

Bản tin của đài YTN News khiến dư luận Việt Nam dậy sóng vì sai sự thật và bác bỏ sự hỗ trợ của Sở Y tế Đà Nẵng Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Oh Se Jong cũng thẳng thắn cho biết bản thân anh và người dân địa phương vô cùng hoang mang khi du khách từ Vũ Hán ( Trung Quốc ) đến thăm Hàn Quốc. “Khi chúng tôi xem tin tức về người Trung Quốc từ Vũ Hán đã du lịch đến Hàn, chúng tôi nói: “Họ bị điên à?”. Nó thật nguy hiểm vì họ tới từ tâm dịch, có thể đang trong thời kỳ ủ bệnh”, nam YouTuber chia sẻ.

Nhận xét về hành vi của nhóm du khách Hàn Quốc, chủ kênh này cho rằng việc bị cách ly là điều chắc chắn xảy ra. Đáng chú ý, Oh Se Jong phân tích nguyên nhân của "cơn bão" chỉ trích người Hàn do nhà đài YTN News tác nghiệp yếu kém và lợi dụng sự kiện để câu view. Anh nói thêm: “Một công ty truyền thông nhỏ ở Hàn đã cố gắng lấy tin, họ đăng tin một cách khiêu khích và một trong những người trả lời phỏng vấn dường như xem thường bánh mì. Tôi đoán phóng viên đã đưa một trong những ý kiến tiêu cực vào bản tin, trong số 20 người bị cách ly”.

Ngoài ra, Oh Se Jong còn cho rằng hành vi chê bai bánh mì của một số du khách Hàn là không phù hợp. Chủ kênh Ông chú Hàn Quốc khẳng định khi đi du lịch việc “nhập gia tùy tục” là chuyện nên làm. Do đó, việc nhận về chỉ trích của dư luận Việt Nam đối với họ là hiển nhiên. Tuy nhiên, nam vlogger cũng bày tỏ tiếc nuối khi một số cư dân mạng quá khích, tấn công cả những YouTuber người Hàn vô can.

Chủ kênh Ông chú Hàn Quốc công khai xin lỗi vụ nhà đài Hàn đưa thông tin về khu cách ly ở Việt Nam phiến diện, một chiều Ảnh: Chụp màn hình

“20 người Hàn Quốc và nhà báo đó không phải đại diện cho đất nước chúng tôi. Tôi muốn gửi thông điệp rằng đừng nên đánh giá chung thông qua sai lầm của vài người… Vậy nên tôi hi vọng các bạn không ghét tất cả người Hàn Quốc", Oh Se Jong gửi gắm. Cuối vlog, chủ kênh còn gây bất ngờ khi cúi đầu xin lỗi , hi vọng có thể xoa dịu được sự giận dữ mà kênh truyền thông YTN News đã đem lại.

Lập tức, video này nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, vlog đã nhận về hơn 40.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Đa phần ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với nam vlogger và dành lời khen ngợi cho hành động của anh: “Cảm ơn vì đã dũng cảm lên tiếng, đây không phải lỗi của bạn, mà là lỗi của họ”, “Anh không cần phải xin lỗi đâu, người có lỗi là đài YTN và 20 vị khách”, “Chắc bạn đã bị tổn thương khi bị một số ý kiến sai lệch về người Hàn, mong bạn thông cảm”…