Người Việt đòi nhà đài, du khách Hàn xin lỗi vì chê khu cách ly, xem thường bánh mì

Nhóm du khách không đồng ý cách ly được đưa về lại Hàn Quốc Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 24.2, sau khi nhập cảnh Đà Nẵng, đoàn 22 du khách quốc tế đã được chở thẳng đến khu vực cách ly Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho đến chiều tối 25.2. Trong quãng thời gian này, chuyện cách ly nhóm du khách Hàn Quốc không hề “suôn sẻ”. Sau khi biết tin sẽ được cách ly 14 ngày theo quy trình giám sát dịch của Việt Nam, đoàn khách đã không đồng ý ở lại bệnh viện với lý do “chỉ đi du lịch 2 ngày”. Nhân viên Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng trao đổi với cơ quan chức năng địa phương, cho biết nhóm khách muốn về khách sạn. “Nhưng ở thời điểm ấy, nội bộ nhóm du khách vừa muốn về khách sạn, vừa sợ không được theo dõi sức khỏe sau đó, sợ tốn kém chi phí phát sinh (nếu thời gian cách ly kéo dài) nên họ tranh luận gay gắt. Đến chiều, khi họ thống nhất sẽ về khách sạn chỉ định ban đầu thì khách sạn từ chối không nhận nữa”, Th.S-BS Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, nói. Ngay lúc đó, TP.Đà Nẵng tính phương án chọn khách sạn Sông Hàn để đảm bảo cách ly giám sát sức khỏe cho đoàn khách. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, khảo sát địa điểm, ngành y tế từ chối phương án này vì không đảm bảo an toàn chống dịch. Đoàn khách 22 người tiếp tục lưu lại tại khu vực cách ly Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trong tâm thế chờ đợi được đáp ứng yêu cầu cách ly tại khách sạn. Nhưng đến gần 22 giờ ngày 24.2, ông Nguyễn Minh Sơn, Trưởng phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế TP.Đà Nẵng), cùng với các nhân viên Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng đến khu vực cách ly, thuyết phục đoàn khách lưu lại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để được giám sát sức khỏe. Ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày hôm qua 25.2, tại khu vực cách ly Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, các thành viên đoàn được chăm sóc chu đáo về dinh dưỡng và điều kiện y tế, sinh hoạt. Cả thức ăn, nước uống, sữa cũng được bệnh viện cung cấp miễn phí. Cùng ngày, đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng đã có mặt tại bệnh viện để bàn bạc, ghi nhận ý kiến, đề xuất từ phía đoàn du khách. Ông Ahn Minsik, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng, yêu cầu một khu vực cách ly tạm thời riêng biệt cho đoàn 20 du khách Hàn Quốc. “Hiện tại 20 người Hàn Quốc đều rất hoang mang, rất sợ. Chúng tôi yêu cầu được chuyển họ đến khu vực cách ly là nhà khách, khách sạn do nhà nước hoặc là nơi cư trú do chính phủ quản lý”, ông Ahn Minsik nói. Trước yêu cầu này, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP.Đà Nẵng, đề nghị tạm chấp nhận phương án bố trí khu vực cách ly riêng biệt tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; về nơi cư trú “thuộc chính phủ quản lý”, các bên sẽ còn bàn… Tuy nhiên, cuối cùng phương án được chọn là vận chuyển trở lại Hàn Quốc. Tối 25.2, trả lời PV Thanh Niên, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết địa phương chủ động bàn các giải pháp đón du khách Hàn Quốc từ vùng dịch Covid-19. “Trước đó, do chưa có hướng dẫn về vấn đề cách ly đối với du khách Hàn Quốc nhưng TP đã chủ động. Đến sáng 25.2, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cách ly”, ông Thơ nói. Ông Thơ cũng cho biết đến giờ các du khách Hàn Quốc không có triệu chứng gì, nhưng “do đến từ vùng có dịch nên TP.Đà Nẵng chủ động thuyết phục họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa y tế cần thiết”. “Việc khách quay về là do ý muốn của Tổng lãnh sự Hàn Quốc và khách. Mình hỗ trợ tạo điều kiện cho họ về, có sự thống nhất và phối hợp chặt chẽ về các thủ tục với Tổng lãnh sự Hàn Quốc và các cơ quan phía Việt Nam”, ông nói thêm. Tối 25.2, ông Thơ cũng đã có thư gửi các du khách Hàn Quốc đến từ tâm dịch Covid-19 Daegu, qua đó bày tỏ sự tiếc nuối vì đã “thực hiện các biện pháp khẩn cấp” nhằm chống dịch Covid-19. Trong thư, Chủ tịch TP.Đà Nẵng viết: Trước sự bùng phát và diễn biến nguy hiểm của dịch Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch Covid-19 lên mức cao nhất, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã có văn bản yêu cầu cách ly đối với những người đến từ vùng có dịch. Vì vậy, TP buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn du khách. An Dy - Hoàng Sơn