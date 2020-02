Dân mạng phẫn nộ khi nhà đài Hàn Quốc chê khu cách ly Việt Nam

YTN News nói Việt Nam đối xử bất công với 20 công dân Hàn Quốc

Được biết, bản tin đang làm “dậy sóng” mạng xã hội Việt Nam phát trên kênh YTN News hôm 25.2, với nhan đề: 20 công dân bị cách ly ở Đà Nẵng… Bị nhốt và giam cầm trong khu bệnh. Video này ghi lại cảnh 20 người Hàn Quốc kể trên thực hiện cách ly tại Đà Nẵng sau khi đến Việt Nam qua chuyến bay xuất phát từ Deagu vào ngày 24.2. Được biết, những người này nhanh chóng được Sở Y tế Đà Nẵng đưa đến bệnh viện cách ly sau khi được xác định bay đến từ vùng tâm dịch. Hiện nhóm người này đã được chính quyền Đà Nẵng đưa về lại Hàn Quốc.

Bản tin của kênh YTN News khiến nhiều người hiểu lầm vì cho rằng phía Việt Nam đang đối xử bất công với 20 công dân Hàn Quốc xuất phát từ vùng dịch Deagu Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, bản tin này cho rằng các công dân Hàn Quốc đang bị "giam giữ" trong điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn. Theo đó, những người xuất hiện trong video cho biết dù không có bất kỳ triệu chứng nhiễm bệnh nào nhưng họ vẫn bị giam giữ tại khu vực cách ly có ổ khóa cửa, thậm chí, không được cung cấp bữa ăn đầy đủ. Đáng chú ý, phía kênh này còn thẳng thắn phê phán phòng cách ly chật hẹp, chứa từ 2-3 người.

Chia sẻ trên video, một công dân Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi cảm thấy bị đối xử bất công. Một người đã ốm. Nhưng còn chả phải sốt. Ở đây không được trang bị bất cứ điều gì”. Ngoài ra, bản tin còn ghi lại một ý kiến phàn nàn: “Chúng tôi thậm chí không được tắm rửa. Nếu cứ tiếp tục ở yên như thế này, có lẽ chúng tôi sẽ bị nhiễm bệnh mất”. Đặc biệt, khi được hỏi: “Mọi người có được ăn uống tử tế không?” thì người này còn tiết lộ rằng anh chỉ nhận được “vài mẩu bánh mì” buổi sáng. Đáng quan tâm, phía YTN News còn đặt nghi vấn rằng liệu số bệnh nhân nhiễm Corona ở Hàn Quốc đang tăng vọt dẫn đến trường hợp công dân nước họ bị đối xử bất công ở nước ngoài.

YTN News phàn nàn khu cách ly tại Đà Nẵng nghèo nàn, thiếu thốn điều kiện cơ sở vật chất Ảnh: Chụp màn hình

Dân mạng Việt Nam phẫn nộ trước bản tin của YTN News

Bản tin dài hơn 2 phút của YTN News nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Sau khi được đăng tải lại trên kênh YouTube chính thức của YTN News, video này tiếp tục thu hút gần 100.000 lượt xem chỉ trong ít giờ. Thông tin được đơn vị truyền thông xứ kim chi đưa ra nhận được gần 300 lượt “like” còn lượt “dislike” lại chiếm số lượng áp đảo với hơn 15.000. Bên dưới bản tin là hơn 5.000 bình luận đến từ dân mạng Hàn Quốc, Việt Nam. Bản tin cũng trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên Naver cùng nhiều trang mạng xã hội xứ Hàn.

Một số người Hàn Quốc bày tỏ sự khó chịu khi theo dõi bản tin: “Chuyện này đáng bị lên án toàn thế giới”, “Người Hàn Quốc giờ bị đối xử quá tệ ở nước ngoài rồi”, “Chúng ta có nên tẩy chay Đà Nẵng không? Nếu sau khi hết dịch, người Hàn không đến Đà Nẵng nữa thì kinh tế của thành phố này chắc chắn sẽ bị giáng một cú nặng nề”, “Như mọi người đã thấy trong bản tin, môi trường vật chất ở đây thật nghèo nàn”.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều ý kiến của người dân Hàn bênh vực cách phòng chống dịch của phía Việt Nam: “Tôi có thể hiểu được tình thế của Việt Nam. Tất nhiên là tôi cũng lo lắng. Người Daegu đã được yêu cầu ở trong nhà 2 tuần. Nếu bạn không biết mình bị nhiễm bệnh rồi lây bệnh ở nước họ thì ai chịu trách nhiệm đây?”, “Là người Daegu, tôi có thể hiểu tại sao Việt Nam lại làm vậy”, “Tuy cách làm của phía Việt Nam quá đáng thật nhưng dựa trên quan điểm cá nhân, tôi có thể hiểu được. Nghĩ sao mà giờ vẫn còn dám đi du lịch chứ?”…

Dân mạng Việt lên tiếng bênh vực các xử lý của phía Đà Nẵng và yêu cầu người Hàn nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi dân mạng xứ kim chi "bày tỏ sự tức giận bởi cách đối đãi" của chính quyền Đà Nẵng với 20 khách du lịch nước này thì phía công chúng Việt Nam lại bức xúc, giận dữ vì bản tin của nhà đài Hàn đang nhìn sự việc theo hướng tiêu cực, phiến diện một chiều. Cư dân mạng Việt Nam chỉ ra rằng các khách du lịch đến từ Hàn Quốc vẫn được đối đãi chu đáo, “vài mẩu bánh mì” mà bản tin mô tả thực ra là những ổ bánh mì bình thường mà người Việt vẫn thường ăn hằng ngày, chưa kể, đây là một trong những món ăn đường phố hấp dẫn nhất hành tinh. Nhiều người cũng lên án cách đưa tin một chiều từ YTN News, chỉ ra rằng đơn vị này chỉ nghe mô tả từ du khách Hàn mà không biết rõ thực tế tại Việt Nam cũng như phỏng vấn ý kiến của phía chính quyền Đà Nẵng.

Dưới phần bình luận của bản tin do YTN News đăng tải trên YouTube, nhiều người Việt Nam bày tỏ sự bức xúc bằng tiếng Anh lẫn tiếng Hàn: “Như các bạn đã biết, chúng ta đang đối mặt với diễn biến phức tạp của Covid-19 và các bạn chắc cũng biết nếu đến Việt Nam du lịch ở thời điểm này sẽ thế nào. Chính quyền địa phương nước tôi chỉ muốn đảm bảo rằng các bạn an toàn và được phát hiện kịp thời để điều trị. Có thể các bạn nghĩ hiện tại các bạn khỏe, không có triệu chứng gì nhưng làm sao biết được những ngày sau đó thì sao?”, “Thế thôi các bạn về nước nhanh đi. Chúc các bạn có được cuộc sống vui vẻ và bình yên khi về lại Hàn Quốc”, “Tại sao thành phố Đà Nẵng lại làm như vây? Vâng, bởi vì họ đến từ hoặc ít nhất là chuyến bay của họ đến từ khu vực bị nhiễm bệnh. Và nếu trong số những người này bị nhiễm Covid-19 thì sẽ lay lan đến cả cộng đồng. Đáng thất vọng là họ lại thể hiện thái độ bất hợp tác với cách ứng phó bệnh dịch của Việt Nam, đẩy chúng tôi vào thế khó xử…”, “Vâng, chúng tôi làm gắt như thế nên giờ 16 ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đều đã hoàn toàn khỏe rồi mạnh, còn Hàn Quốc thì…”, “Đất nước chúng tôi nghèo hơn Hàn Quốc thật nhưng chúng tôi dư sự tốt bụng và biết đối đãi với người nước ngoài. Sao các bạn không nghĩ việc cách ly nghiêm ngặt như vậy là để đảm bảo an toàn cho các bạn và chúng tôi đang lấy ngân sách của nước mình ra để làm điều đó?”, “Việt Nam có thể là một nước nghèo nhưng chúng tôi không vô trách nhiệm… Bởi vì chúng tôi chẳng giàu có, chúng tôi không đủ khả năng đem lại cho các bạn những thứ tốt nhất, nhưng với chúng tôi lúc này, đó là những thứ tốt nhất”, “Tin tức của YTN không chính xác, chúng tôi hi vọng các bạn nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn và phải xin lỗi Việt Nam”…

Các bài viết yêu cầu người Hàn xin lỗi Việt Nam nhanh chóng vào top trending trên mạng xã hội Twitter Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ lên tiếng dưới bản tin của YTN News, cư dân mạng Việt Nam còn kêu gọi mọi người cùng đăng tải các bài viết trên mạng xã hội bày tỏ quan điểm cá nhân, chỉ ra điểm chưa đúng của bản tin. Bên cạnh đó, các bài viết cũng yêu cầu YTN cùng những người Hàn Quốc có liên quan phải xin lỗi chính quyền Đà Nẵng cũng như Việt Nam. Những bài viết được gắn hashtag #ApologizeToVietNam (Xin lỗi Việt Nam đi) hay #KoreansStopLying (Người Hàn hãy ngưng nói dối). Hiện các bài viết này đều đang tăng với số lượng chóng mặt và nhanh chóng lọt top thịnh hành trên Twitter khu vực Việt Nam cũng như toàn cầu.