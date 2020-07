Ca khúc 'Hoa Kỳ' do Hoàng Dũng hát khiến du học sinh thổn thức mùa Covid-19

Hơn 4 năm kể từ sau cuộc thi Sing My Song 2016, bộ đôi em út được đánh giá cao về khả năng sáng tác trong đội nhạc sĩ Giáng Son tại cuộc thi này - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và Hoàng Dũng (cùng sinh năm 1995, riêng Hoàng Dũng từng nổi tiếng khi vào chung kết tranh tài cùng Đức Phúc tại Giọng hát Việt 2015) đã có cuộc hội ngộ trong ca khúc Hoa Kỳ khiến du học sinh xa xứ nao lòng giữa những ngày đại dịch.

Poster giới thiệu ca khúc Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là ca khúc đại diện cho màu chàm, cũng là bài hát thứ ba nằm trong chuỗi Colours - dự án âm nhạc cá nhân của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với ý tưởng hướng về việc bóc tách các khía cạnh liên quan đến cuộc sống , nói lên những tâm tư và suy nghĩ của những người trẻ về thế giới xung quanh.

Trước đó, đoạn teaser “nhá hàng” của sản phẩm hợp tác giữa Hứa Kim Tuyền và Hoàng Dũng được tung ra cũng đã gây được ấn tượng và xúc động với khán giả - nhất là những người có bạn bè và người thân đang ở nước ngoài.

Nói riêng về chuỗi dự án Colours, mỗi bản nhạc sẽ đại diện cho một màu sắc khác nhau nhằm thể hiện lăng kính riêng của Hứa Kim Tuyền. Ngoài ra, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền bật mí: “Hiện tại, Tuyền đang trong quá trình tập hợp ca khúc và sẽ nhanh chóng lên kế hoạch thực hiện full-album và dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào thời gian sớm nhất”.

Đôi bạn cùng tuổi gây ấn tượng với sản phẩm chung đầu tiên

Được biết trước đó, hai ca khúc trong chuỗi dự án Colours đã lần lượt đưa đến người hâm mộ và nhận về không ít phản hồi tích cực là Nếu một mai tôi bay lên trời - dự án màu lam kết hợp cùng Trúc Nhân nói về những mảnh đời của trẻ mắc phải bệnh tim. Và Ước mơ của mẹ - dự án màu đỏ cùng với Văn Mai Hương kể về câu chuyện của những người mẹ theo góc nhìn riêng.

“Sự ủng hộ của khán giả dành cho dự án nói chung và những ca khúc nằm trong series nói riêng là động lực rất lớn dành cho Tuyền và ê-kíp, cũng như khiến Tuyền tin rằng song hành cùng những bài hát mang tính chất thời thượng, hợp gu số đông, khán giả vẫn luôn tìm kiếm những điều tử tế và văn minh. Nhờ đó, Tuyền có rất nhiều cảm hứng theo đuổi lý tưởng sáng tác của mình, cũng như mạnh dạn hơn nữa trong việc giới thiệu đến người nghe các dự án âm nhạc hướng về cộng đồng như thế này”, nhạc sĩ của nhiều ca khúc nổi tiếng: Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, Cầu hôn, Hôm nay tôi cô đơn quá... cho biết.

Nhạc sĩ trẻ Hứa Kim Tuyền Ảnh: NSCC

Nói về lần hợp tác với người bạn đồng niên Hoàng Dũng, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cho biết nguyên nhân để Hoa Kỳ ra đời phần lớn đến từ lời hẹn của cả hai khi tham gia cuộc thi Sing My Song 2016. Bởi, “Cả hai đứa không chỉ là đồng môn, đồng niên, rất am hiểu tính cách của nhau mà còn ngưỡng mộ cá tính âm nhạc của nhau nữa. Do đó, khi còn là thí sinh, cả hai có hẹn với nhau sẽ cùng thực hiện một bản duet sau cuộc thi”, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền bày tỏ.

Riêng nhạc sĩ Giáng Son không giấu được sự hào hứng với cú bắt tay lần này của hai trò cưng: “Tôi rất vui khi thấy sự kết hợp giữa Hứa Kim Tuyền và Hoàng Dũng trong dự án này. Với tôi, hai bạn đều tài năng trong cả sáng tác và ca hát, cũng như dần dần định hình được tên tuổi của mình”.

Không trùng lặp ý tưởng ca khúc Nước ngoài của Phan Mạnh Quỳnh

Hoa Kỳ là bản nhạc mang màu sắc R&B với những ca từ đậm chất tâm tình như cuộc đối thoại giữa hai người bạn đang cách nhau nửa vòng trái đất . Đó là câu chuyện cô gái bận rộn mưu sinh, tất bật những muộn phiền giữa giấc mơ Mỹ không giống như mình đã từng hình dung. Đó là lời hỏi thăm, sự quan tâm hướng về những Việt kiều đang vất vả mỗi ngày hoàn thành giấc mơ Mỹ của riêng mình. Để rồi, sau tất cả, điều còn lại trong tim mỗi người không chỉ là những thổn thức, xúc động về những người con xa xứ, đó còn là những suy tư đọng lại trong câu hỏi: “Liệu giấc mơ Mỹ có như nhiều người vẫn nghĩ?”

Chia sẻ về những tâm tư đằng sau ca khúc, “cha đẻ” của ca khúc - Hứa Kim Tuyền trải lòng: “Bài hát này được Tuyền lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của cô bạn thân. Đoạn đầu của Hoa Kỳ được viết cách đây 2 năm khi Tuyền lắng nghe tâm sự của người bạn ấy sau khi đã trải nghiệm cuộc sống ở Mỹ suốt 4 năm. Thế nhưng, Tuyền không thể viết thêm cho đến tận gần đây khi đại dịch Covid-19 hoành hành ở Mỹ, bên cạnh các xung đột về sắc tộc. Trong khi đó, Việt Nam ngăn chặn dịch thành công và cuộc sống dần trở lại bình thường. Ngay lập tức, Tuyền tự hỏi có bao giờ những người xa xứ họ nuối tiếc về quê hương. Vì thế, bài hát từ lời độc thoại trở thành một cuộc đối thoại của những trái tim Việt Nam hướng về nhau, hướng về những người Việt vẫn đang tất tả, bôn ba xứ người”.

Ca sĩ Hoàng Dũng nổi tiếng với các ca khúc: Yếu đuối, Con đi đâu để thấy hoa bay, Chẳng nói nên lời... Ảnh: NSCC

Tuy nhiên, việc lấy chủ đề những người xa xứ khiến không ít ý kiến cho rằng Hoa Kỳ trùng lặp ý tưởng ca khúc Nước ngoài của Phan Mạnh Quỳnh. Đáp trả nhận định này, Hứa Kim Tuyền thẳng thắn: “Cả hai ca khúc đều nói về những người kiều bào xa xứ, nhưng Hoa Kỳ là bản nhạc nói về tâm sự của hai người bạn, từ đó nổi bật mục đích là: sẽ luôn có những người thương yêu luôn nhìn về họ - những người đang sống ở nước ngoài. Thực tế, bài hát không cố giải quyết vấn đề gì, cũng không phải lời hô hào kêu gọi, chỉ đơn giản là an ủi để kiều bào thấy rằng ở quê hương vẫn có người nhớ về họ”.

Mặt khác, sau khi lắng nghe những giai điệu mới mẻ nhưng đầy tình cảm của Hoa Kỳ, nhạc sĩ Giáng Son nhận xét: “Đây là ca khúc có ý nghĩa về mặt xã hội, giai điệu khá lạ, nhưng vẫn có nét riêng của Hứa Kim Tuyền. Tôi thấy Tuyền là tác giả trẻ không ngại viết về những vấn đề xã hội mới mẻ bằng giọng điệu riêng của mình. Riêng Hoàng Dũng trong ca khúc này vẫn là một giọng hát đẹp. Sự kết hợp hài hòa trong dự án này của hai bạn vẫn không mất đi cá tính riêng của từng bạn là điều tôi cảm thấy rất vui”.