Các bộ phim ca nhạc lãng mạn thu hút trên màn ảnh

La La Land (2016)

Được ví như “khúc tình ca cho những kẻ khờ mộng mơ”, bộ phim ca nhạc La La Land đã trở thành cơn sốt trên toàn cầu vào dịp cuối năm 2016. Đạo diễn trẻ Damien Chazelle đã dựng nên một “sân khấu Broadway” ngoài trời ở thành phố Los Angeles quyến rũ mà trong đó, chuyện tình của chàng nhạc công Seb (Ryan Gosling) và cô diễn viên trẻ Mia (Emma Stone) là điểm nhấn sáng chói. Những bản nhạc trong phim như Another Day of Sun, Someone in the Crowd, hay nhất là City of Stars đã trở thành hit, có một đời sống riêng chứ không chỉ gắn với mỗi bộ phim. Tại lễ trao giải Oscar 2017, bộ phim ca nhạc La La Land đã giành tới 6 tượng vàng, trong đó có “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Emma Stone, “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho Damien Chazelle và “Bài hát trong phim hay nhất” cho City of Stars. Bộ phim cũng mở ra một kỷ nguyên mới cho các phim tình cảm lãng mạn có yếu tố âm nhạc. The Greatest Showman (2017)

Gần một năm sau thành công của La La Land, Hollywood lại có thêm một tác phẩm gây chú ý là The Greatest Showman. Phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của P.T. Barnum (Hugh Jackman) - người được coi là ông tổ của các bầu show tạp kỹ. Bộ phim ca nhạc The Greatest Showman có nhiều giai điệu bắt tai với những bài hát nổi bật như Never Enough, This is Me, A Million Dreams.

Ngoài chuyện tình giữa P.T. với cô tiểu thư nhà giàu Charity (Michelle Williams đóng), phim còn khắc họa tình yêu lãng mạn của cặp đôi Phillip (Zac Efron) và Anne (Zendaya) trong gánh xiếc của P.T. The Greatest Showman được coi là phim ca nhạc nổi bật nhất của năm 2017 và được đề cử Quả Cầu Vàng.

A Star is Born (2018)

Là bộ phim đầu tay mà tài tử Bradley Cooper đảm nhận với vai trò là đạo diễn, A Star is Born kéo người xem vào hành trình tình yêu đầy hạnh phúc nhưng cũng nghiệt ngã của bộ đôi nghệ sĩ Jack (Bradley Cooper) và Ally (Lady Gaga). Đây là lần thứ tư Hollywood làm phim từ kịch bản bộ phim ca nhạc A Star is Born, sau ba phiên bản vào các năm 1937, 1954 và 1976. Ra mắt vào mùa thu năm ngoái, tác phẩm đã khuynh đảo các giải thưởng điện ảnh mùa cuối năm và khiến người xem xúc động với câu chuyện “tình nghệ sĩ”.

Phim ca nhạc A Star is Born đem lại đề cử Oscar cho cả Lady Gaga và Bradley Cooper. Cả hai đã có màn trình diễn không thể “tình” hơn với Shallow và sau đó ca khúc này đã giành tượng vàng cho “Bài hát trong phim hay nhất”. Shallow cũng leo lên vị trí quán quân của bảng xếp hạng Hot 100 Billboard và trở thành bản tình ca được hàng triệu khán giả trẻ yêu mến suốt hơn một năm qua.

Yesterday (2019)

Đạo diễn người Anh, Danny Boyle, nổi danh với những bộ phim có ngôn ngữ điện ảnh độc đáo như Trainspotting (1996), 28 Days Later (2002), 127 Hours (2010), Steve Jobs (2015) hay nổi tiếng nhất là Slumdog Millionaire (2009). Trở lại màn ảnh rộng sau hai năm, Danny Boyle mang tới cho khán giả bộ phim tình cảm ca nhạc có ý tưởng mới lạ với những ca khúc của huyền thoại The Beatles - Yesterday (tựa Việt: Ngày hôm qua).

Jack Malik (Himesh Patel) vốn là một ca sĩ – nhạc sĩ sống tại một thị trấn nhỏ nằm ở ven biển nước Anh và đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Mơ ước bước lên đỉnh cao danh vọng ngày một xa vời đối với Jack, dù rằng anh nhận được rất nhiều sự động viên cổ vũ của cô bạn thân từ thuở ấu thơ Ellie (Lily James). Nhưng sau một tai nạn hy hữu, Jack tỉnh lại và phát hiện ra rằng ban nhạc huyền thoại The Beatles chưa từng tồn tại…

Diễn viên Himesh Patel trong phim Yesterday

Trình diễn những ca khúc của ban nhạc vĩ đại nhất trong lịch sử ở một thế giới mà chưa ai từng biết tới ban nhạc này, cùng sự hỗ trợ của người quản lý với trái tim sắt đá Debra (Kate McKinnon), Jack nhanh chóng chạm tới đỉnh cao danh vọng. Nhưng cùng với sự nổi tiếng đó, anh đang dần mất đi Ellie – người duy nhất trên thế giới này luôn tin tưởng anh.

Tựa phim Yesterday lấy theo tên bài hát được coi là “vĩ đại nhất thế kỷ 20” của The Beatles. Ngoài hai diễn viên chính là Himesh Patel và Lily James, bộ phim ca nhạc này còn có sự tham gia của “hoàng tử tình ca” Ed Sheeran. Bộ phim đang được coi là siêu phẩm ca nhạc lãng mạn nổi bật nhất của năm.