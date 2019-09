Các YouTuber nhí xứ Hàn bị cha mẹ biến thành công cụ kiếm tiền?

Tại xứ sở kim chi, việc biến con trở thành một ngôi sao nhí trên mạng với kênh YouTube riêng đã và đang trở thành xu hướng được các ông bố bà mẹ đua nhau chạy theo. Một điều có thể dễ dàng nhận thấy là mặc dù chính các bé là nhận vật chủ đạo xuất hiện trên kênh của chúng song những người đứng đằng sau để xây dựng nội dung, hình ảnh, quay dựng và đăng tải lên mạng thậm chí là hưởng lợi từ các sản phẩm này lại chính là cha mẹ.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn cãi nếu phụ huynh chỉ đơn thuần quay lại những khoảnh khắc vui chơi ngẫu hứng của con trẻ như một cách lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên, ngày càng nhiều các kênh YouTube đánh mạnh vào những nội dung mang tính hút khách hơn để câu view, thu hút thêm lượt đăng ký mới, khiến những đứa trẻ bị đặt vào tâm thế phải làm theo những chỉ dẫn, mệnh lệnh từ cha mẹ chúng.

Ở thời điểm nhiều người đổ xô làm YouTube cho con, những mặt trái của hiện tượng này cũng bắt đầu bị truyền thông và các tổ chức bảo vệ trẻ em lên án ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Trong khi nhiều bạn bè trang lứa còn mải ham chơi và được chăm sóc cẩn thận thì Boram (6 tuổi) - một YouTuber đình đám tại Hàn Quốc sở hữu hai kênh YouTube có hơn 32 triệu người đăng ký, đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình em. Số lượng người theo dõi khổng lồ trong mỗi video giúp Boram bỏ túi hàng triệu USD mỗi tháng. Chính hai kênh YouTube này đã khiến cha mẹ của em giàu lên trông thấy. Họ nhanh chóng sở hữu một căn hộ tiền tỉ và lập công ty riêng có tên Boram Family với mục đích quản lý và khai thác nguồn lợi từ hai kênh YouTube của Boram. Cuối tháng 7.2019, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin công ty của bố mẹ sao nhí này vừa chi tiền mua một tòa nhà 8 triệu USD (hơn 185 tỉ đồng) tại khu nhà giàu ở Cheongdam-dong (Gangnam).

Thời gian gần đây, cha mẹ của Boram bị dân mạng phanh phui chuyện lạm dụng con gái quá mức để kiếm tiền khi liên tục tung các video để cô bé thực hiện các thử thách quá sức mình (trong đó có clip Boram phải dùng xe hơi đồ chơi để kéo xe của bố chạy trên đường). Đây không phải lần đầu phụ huynh của Boram bị chỉ trích vì biến con gái thành công cụ kiếm tiền. Tháng 9.2018, tổ chức Save the children từng lên án những người giám hộ của bé khi đặt con vào các tình huống khó xử, gây ảnh hưởng đến tinh thần của trẻ như: ăn cắp tiền trong ví của bố, phá hỏng món đồ chơi yêu thích, đóng giả đang mang thai và sinh con… Trước áp lực từ dư luận, cha mẹ của Boram từng công khai xin lỗi và gỡ các video nói trên.

Cha mẹ của Boram trở nên giàu có nhờ thu nhập triệu đô của con gái làm YouTuber ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Boram không phải là trường hợp duy nhất bị ép quay các video hút view trên YouTube, tại Hàn Quốc, có không ít sao nhí khác bị đặt vào tình thế tương tự. Điển hình như cặp song sinh Sua và Suji, tháng 6.2019, hai chị em này từng khiến nhiều người sốc khi xuất hiện trong đoạn video ngồi ăn bạch tuộc khổng lồ. Dẫu sợ hãi trước hình dạng kỳ quái của con vật và khó khăn trong việc nhai thịt, cả hai liên tục cau mày, khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng “thưởng thức”.

Theo SBS funE, cách đây không lâu, một phụ nữ khoảng 40 tuổi đã bị bắt vì nhận nuôi 6 đứa trẻ và lạm dụng chúng trở thành công cụ kiếm tiền trên YouTube. Bà mẹ này đã nhốt con trong tủ, bỏ đói chúng khi những đứa trẻ không làm theo những yêu cầu quái đản của mình.

Trên kênh YouTube có hơn 702.000 lượt đăng ký, chị em sinh đôi Sua và Suji từng khiến nhiều người sửng sốt với thử thách ăn bạch tuộc khổng lồ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALL KPOP

Hầu hết các cha mẹ khi được hỏi lý do tại sao họ lập kênh YouTube cho con đều trả lời những câu như: “Đó là vì con tôi thích nó”, “Tôi muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp cho con”. Tuy nhiên, một nhân vật chuyên sản xuất những video YouTube cho trẻ em tiết lộ trong chương trình I want to know rằng khi đứa trẻ tỏ ra miễn cưỡng, không vui vẻ khi quay phim, phụ huynh thường dùng những lời nói mang tính ép buộc, yêu cầu như: “Nếu mẹ bảo con đi, con mới được đi, nếu mẹ nói con chạy, lúc đó con mới được chạy”. Người này nói thêm rằng những sao nhí làm YouTube thường không được vui chơi tự do như bạn bè cùng trang lứa. Trong khi đó, một chuyên gia về trẻ em phát biểu: “Con nít bây giờ khó có thể vui chơi trong tâm thế thoải mái và tự do làm những gì chúng thích, chúng đang chơi trong sự ép buộc, xem chuyện chơi như một hình thức làm việc. Đã đến lúc các ông bố bà mẹ nên hỏi lại con mình rằng liệu chúng có thực sự muốn như vậy không”.