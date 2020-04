Cảnh phim bạo lực trong ‘Thế giới hôn nhân’ gây tranh cãi

Kể từ khi chính thức ra mắt từ tháng 3, Thế giới hôn nhân liên tục gây sốt bởi nội dung, đặc biệt là các cảnh 18+ nóng bỏng và có cả yếu tố xô xát thô bạo. Trong tập 8 phát sóng tối 18.4, bộ phim một lần nữa trở thành đề tài được bàn tán khi đem đến một trải nghiệm mới cho khán giả - áp dụng hiệu ứng quay POV vào đoạn Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) bị người lạ đột nhập vào nhà tấn công.

POV là kiểu quay phim lấy từ hướng nhìn của nhân vật. Tại Thế giới hôn nhân tập 8, cảnh này được thực hiện dưới góc nhìn và chuyển động theo từng bước chân của thủ phạm. Kết quả là người xem “thót tim” khi chứng kiến toàn bộ hành động đầy bạo lực như đập vỡ cửa kính, dùng tay lôi kéo, nắm tóc, đánh đập và thậm chí là bóp cổ như muốn dồn Ji Sun Woo đến đường cùng. Ngoài ra, khán giả cũng thấy rõ đôi mắt sợ hãi tột cùng lúc cận kề cái chết của nạn nhân.

Phim còn chèn nhạc gay cấn khiến người xem thấp thỏm theo nhân vật chính khi bị tấn công ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Cảnh phim hành hung kéo dài gần 5 phút trong tập 8 Thế giới hôn nhân nhanh chóng dấy lên hàng loạt phản hồi trái chiều.

Đây là lần hiếm hoi một đoàn làm phim truyền hình áp dụng hình thức quay mới lạ vào tác phẩm, nên nhiều dân mạng đã khen ngợi sự sáng tạo và cách lồng ghép thú vị này. Không ít người cho hay họ phải rùng mình vì phân đoạn bạo lực quá chân thật khiến bản thân cũng cảm nhận rõ sự nguy hiểm trước mặt. Một số tài khoản thì nhận xét đoạn này giống như đang chơi game thực tế ảo. Ngoài ra, nữ diễn viên Kim Hee Ae còn được tán thưởng là phối hợp ăn ý trong cảnh nguy hiểm trên.

Khán giả đánh giá cao đạo diễn và quay phim Thế giới hôn nhân khi áp dụng cách quay mới vào cảnh này, nhằm giúp người xem cảm nhận được bầu không khí man rợ. Dù vậy, những khán giả khác lại cho rằng cảnh quá kích thích và có thể khiến những ai từng bị bạo lực hay hành hung bị ám ảnh ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Các bình luận ủng hộ ê-kíp Thế giới hôn nhân: “Thành thật thì xem cảnh bạo lực này từ quan điểm của kẻ tấn công đã khiến tôi phải theo dõi chăm chú. Qua đoạn này thì tôi đã hiểu rằng bộ phim đang thúc đẩy tình tiết đến mức độ mới”, “Tôi từng coi rất nhiều chương trình tội phạm, nên tôi không thấy bạo lực gì cả. Cảnh quay dưới góc nhìn kiểu này sẽ giúp khán giả tự trải nghiệm tình huống và cảm thấy căng thẳng hơn. Tôi thích phong cách này”, “Quay kiểu như thế làm tôi thấu hiểu nhanh và sâu sắc hơn với bác sĩ Ji Sun Woo lúc đang bị tấn công. Vì vậy, tôi cũng nhận ra rõ ràng thâm tâm cô ấy đang sợ hãi như thế nào nữa”…

Dù vậy, một lượng lớn người xem cũng “ném đá” đội ngũ sản xuất The World of The Married vì cho rằng độ bạo lực trong cảnh phim tấn công này quá cực đoan và gây kích thích tinh thần quá mức. Đáng chú ý, do bắt đầu từ tập 7, phim đã chuyển xếp hạng R (hạn chế người xem dưới 18 tuổi) thành PG-15 (một số hình ảnh không thích hợp cho trẻ dưới 15 tuổi), nên khán giả chỉ trích ê-kíp đã không đưa ra cảnh báo nhiều hơn trước khi chiếu đoạn đánh đập dã man trong tập 8.

Cộng đồng mạng khẳng định rằng những chỉ trích về cảnh bạo lực quay bằng POV trong Thế giới hôn nhân sẽ khiến ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc không dám sáng tạo, thiếu đa dạng ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Không ít ý kiến tỏ ra khó chịu vì hiệu ứng POV trong cảnh Ji Sun Woo bị hành hạ: “Thật sự quá đáng sợ”, “Quá đáng lắm rồi đó. Em rất sợ hãi và tim thì như chạy đua lúc xem cảnh này. Thật lòng thì em thấy đoạn này không phù hợp đâu”, “Tôi nghĩ rằng cảnh như thế có hơi quá mức so với một bộ phim PG-15. Trông y như cảnh phim kinh dị vậy”…