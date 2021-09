Cha Britney Spears bị tòa đình chỉ quyền giám hộ con gái

Thẩm phán Brenda Penny của Tòa án Thượng thẩm Los Angeles cũng đã đình chỉ quyền giám hộ của cha nữ ca sĩ Britney Spears đối với bất động sản trị giá 60 triệu USD của con gái ông.

Brenda Penny nói trong phiên điều trần kéo dài ba giờ đồng hồ: "Tình hình hiện tại là không thể chịu đựng được, phản ánh một môi trường ‘độc hại’, đòi hỏi phải đình chỉ quyền giám hộ của ông Jamie Spears, có hiệu lực từ hôm nay".

Quyết định này đã đánh dấu một thắng lợi to lớn của nữ ca sĩ Britney Spears (40 tuổi), khi cô phải vật lộn nhiều năm để thoát khỏi sự dàn xếp quyền giám hộ của pháp luật. Nữ ca sĩ không tham gia phiên điều trần hôm 29.9 nhưng luật sư của cô - Mathew Rosengart đại diện.

Thẩm phán Penny cho biết ông Jamie Spears sẽ được thay thế tạm thời bởi nhân viên kế toán John Zabel.

Cha của nữ ca sĩ đã đưa ra một yêu cầu bất ngờ vào đầu tháng 9 về việc chấm dứt quyền giám hộ cô. Tuy nhiên, luật sư Rosengart yêu cầu ông phải bị đình chỉ ngay lập tức, nói rằng sự hiện diện của ông Jamie trong một vai trò quan trọng như vậy có hại cho sức khỏe của con gái.

Một bộ phim tài liệu của The New York Times phát hành tuần trước cáo buộc rằng điện thoại và phòng ngủ của nữ ca sĩ đã bị nghe trộm bởi các nhân viên an ninh làm việc cho cha cô. Một cựu nhân viên an ninh cho biết các cuộc trò chuyện với bạn bè, con cái và luật sư trước đây của cô đã bị theo dõi.