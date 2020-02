Cha đẻ tiểu thuyết ‘Báo thù’ qua đời ở tuổi 86

Thông tin về cái chết của nhà văn Charles Portis được tiết lộ bởi Jonathan Portis - anh trai của ông. Theo đó, tác giả đằng sau cuốn tiểu thuyết Báo thù đã qua đời tại một trung tâm bảo trợ xã hội ở Little Rock, bang Arkansas (Mỹ), hưởng thọ 86 tuổi. Hiện nguyên nhân khiến tiểu thuyết gia sinh năm 1933 qua đời vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Tang lễ của nhà văn quá cố dự kiến được tổ chức vào ngày 25.2 tại nhà thờ Second Presbyterian ở Little Rock. Theo CNN, vào năm 2012, Charles Portis từng được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer và sức khỏe yếu.

Viện Hải quân Hoa Kỳ cùng trường đại học cũ của tiểu thuyết gia quá cố gửi lời tiễn biệt ông Ảnh: Chụp màn hình Twitter

Sự ra đi của ông khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối, xót xa. Viện Hải quân Hoa Kỳ thông báo về cái chết của người lính cũ: “Tiểu thuyết gia Charles Portis đã qua đời hôm 17.2 ở tuổi 86. Ông ấy từng là một Trung sĩ Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ trong chiến tranh Triều Tiên trước khi nổi tiếng với sự nghiệp viết tiểu thuyết và được hoan nghênh bởi nhiều tác phẩm xuất sắc trong đó có cuốn tiểu thuyết kinh điển phương tây True Grit. Yên nghỉ nhé ngài Charles Portis”.

Trường Đại học Arkansas - nơi tiểu thuyết gia quá cố từng tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí cũng bày tỏ nỗi mất mát: “Xin tưởng nhớ tới Charles Portis - cựu sinh viên Báo chí của trường đồng thời là tác giả đáng kính của cuốn tiểu thuyết Báo thù”. Thống đốc bang Arkansas - Asa Hutchinson đã đăng tải dòng trạng thái rằng các tiểu thuyết của Portis “sẽ được ghi nhớ cho các thế hệ mai sau” đồng thời bày tỏ niềm tự hào vì những đóng góp của ông cho quê hương cũng như văn học Mỹ. Nhiều độc giả, đồng nghiệp của Charles Portis cũng gửi lời tiễn biệt đến tiểu thuyết gia nổi tiếng đồng thời cầu nguyện ông được yên nghỉ.

Tiểu thuyết True Grit của Charles Portis đã 2 lần được đưa lên màn ảnh và gây tiếng vang lớn tại nhiều lễ trao giải, trong đó có Oscar Ảnh: Paramount

Charles Portis sinh ngày 28.12.1933 tại El Dorado, bang Arkansas (Mỹ). Ông từng là Trung sĩ Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ và xuất ngũ vào năm 1955. Sau khi rời quân đội, nhà văn nổi tiếng này đã theo học chuyên ngành Báo chí tại Đại học Arkansas vào năm 1958 và trở thành phóng viên tại một tờ báo địa phương trong khoảng 2 năm. Charles Portis cũng dành 4 năm gắn bó với tờ New York Herald Tribune trước khi quay lại bang Arkansas để viết tiểu thuyết toàn thời gian. Trong suốt sự nghiệp viết lách, Charles Portis sở hữu 5 tiểu thuyết nổi tiếng: Norwood, True Grit, The Dog of the South, Masters of Atlantis, Gringos.

Đặc biệt, nhắc đến tên tuổi của tác giả kỳ cựu này không thể bỏ qua tác phẩm True Grit (Báo thù) ra mắt năm 1968. Không chỉ nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ độc giả, cuốn tiểu thuyết của Charles Portis còn 2 lần được dựng thành phim. Tác phẩm lần đầu được đưa lên màn ảnh vào năm 1969 với sự tham gia của John Wayne và Glenn Campbell. John Wayne sau đó đã giành giải Quả cầu vàng lẫn Oscar ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong tác phẩm. Bộ phim thứ hai lấy nội dung của True Grit được phát hành năm 2010 do Jeff Bridges - Matt Damon đóng chính và nhận tới 10 đề cử Oscar.