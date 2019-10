Cha ruột Angelina Jolie hết lời khen ngợi diễn xuất con gái

Trong suốt thời gian dài, mối quan hệ giữa nam diễn viên kỳ cựu Jon Voight và minh tinh Angelina Jolie thành đề tài được truyền thông khai thác rầm rộ. Tuy nhiên, tình cảm cha con của hai ngôi sao từng đoạt giải Oscar đã cải thiện đáng kể so với trước kia. Bằng chứng là sao phim Midnight Cowboy đã đến chúc mừng con gái trong buổi quảng bá Maleficent: Mistress of Evil diễn ra vào ngày 30.9 vừa qua. Trả lời phỏng vấn của The Hollywood Repoter, nghệ sĩ sinh năm 1938 bày tỏ niềm hạnh phúc khi được chứng kiến thành công của con gái cũng như tác phẩm điện ảnh sắp ra mắt của cô. “Thật tuyệt vời khi tôi được dành thời gian bên Angie. Cứ mỗi giây phút ở gần con bé, tôi đã thấy cảm kích vô cùng. Không có gì hạnh phúc hơn khi được đến chung vui cùng con gái mình và các cháu”, nam nghệ sĩ 81 tuổi bày tỏ sự vui mừng.

Trong suốt quá trình phỏng vấn, Jon Voight khéo léo né tránh những câu hỏi về tình trạng mối quan hệ hiện tại của ông và Angelina Jolie. Tuy nhiên, khi được mời nhận xét về vai diễn mới của con gái, nam diễn viên từng đoạt giải Oscar hết lời khen ngợi. “Tôi là một người cha đồng thời là một người hâm mộ của con bé. Cũng như tất cả những diễn viên giỏi khác, Angie có cách tiếp cận độc đáo của riêng mình và có tầm nhìn sâu rộng. Con bé thực sự giỏi về khoản này nên khi bước vào một phân cảnh, nó hoàn toàn thoải mái diễn phân cảnh đó và biết rõ mình cần phải làm gì”. Cũng trong lần xuất hiện mới nhất, ông Jon Voight ca ngợi Angelina Jolie là người con gái mạnh mẽ và có trái tim nhân hậu với tạp chí People.

Ông Jon Voight đến ủng hộ con gái ra mắt phim mới ẢNH: WIREIMAGE

Xưa nay, mối quan hệ giữa ông Jon Voight và Angelina Jolie vốn phức tạp và tốn không ít giấy mực của báo chí. Nam diễn viên kỳ cựu này từng tiết lộ con gái ông có vấn đề về tâm lý do bị ảnh hưởng bởi những biến cố từng trải qua thời thơ ấu. “Khi con bé còn nhỏ, tôi đã gặp khó khăn trong cuộc hôn nhân của mình và ngoại tình. Nó thực sự tổn thương và giận dữ khi biết chuyện”, ông kể. Mối quan hệ giữa hai cha con dần xấu đi khi cha mẹ Angelina Jolie ly hôn, và chỉ được cải thiện đôi chút khi họ cùng góp mặt trong siêu phẩm Lara Croft: Tomb Raider ra mắt năm 2001.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu chuyển biến xấu khi tháng 8.2002, Jon Voight đã nói với Access Hollywood rằng con gái có vấn đề về tâm thần và đang cần sự giúp đỡ. Trong một cuộc trò chuyện khác, nghệ sĩ gạo cội kể chuyện bị con gái bỏ rơi khi tham gia bữa tiệc kỷ niệm 90 năm của hãng Paramount. “Tôi chạy đến ôm con bé nhưng quản lý của nó đã tiến tới và yêu cầu tôi đi ra. Con bé đã tránh xa tôi vì nghĩ tôi tiếp cận nó để được giúp đỡ”, Jon Voight cho biết. Cũng trong thời điểm đó, nam diễn viên tiết lộ ông chưa gặp cháu trai Maddox kể từ khi cậu bé được nhận nuôi.

Sau thời gian dài căng thẳng, mối quan hệ của hai cha con nghệ sĩ nổi tiếng này chỉ cải thiện trong những năm gần đây ẢNH: GETTY

Sau chia sẻ của Jon Voight, Angelina Jolie phát biểu: “Tôi không muốn công khai lý do khiến mối quan hệ cha con trở nên tồi tệ. Tôi và anh trai rất muốn có mối quan hệ ấm áp và sự yêu thương từ cha nhưng sau ngần ấy năm, tôi nhận ra rằng việc ở bên cạnh ông ấy là điều không lành mạnh và giờ tôi chỉ muốn lo cho con mình”. Tháng 9.2002, minh tinh sinh năm 1975 chính thức bỏ chữ “Voight” ra khỏi tên của mình và không nói chuyện với cha ruột trong nhiều năm trời.

Mãi đến năm 2010, Angelina Jolie mới tiết lộ với Parade rằng hai cha con đang nỗ lực “sửa chữa” mối quan hệ của họ. Hồi 2017, bà mẹ 6 con tiết lộ với The Hollywood Reporter: “Chúng tôi đang tìm kiến mối quan hệ mới và gặp chút khó khăn. Tuy nhiên thông qua nghệ thuật, hai cha con có thể nói chuyện với nhau, đó là ngôn ngữ chung của cả hai”. Những năm gần đây, Jon Voight xuất hiện trong một vài sự kiện có con gái song ông tránh trả lời những câu hỏi về tình trạng mối quan hệ giữa họ.

Jon Voight sinh năm 1938 và là tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh Hollywood. Trong sự nghiệp diễn xuất, ông sở hữu 1 giải Oscar danh giá cùng 4 giải Quả cầu vàng. Diễn viên 81 tuổi nổi tiếng với các tác phẩm: Midnight Cowboy, Lara Croft: Tomb Raider, Transformers, Fantastic Beasts and Where to Find Them…