Chạm trán hai phim mới, ‘Những gã trai hư trọn đời’ vẫn thống trị phòng vé

Bước vào tuần thứ ba phát hành tại Bắc Mỹ, Bad Boys for Life (tựa Việt: Những gã trai hư trọn đời) vẫn đủ sức hấp dẫn để kéo khán giả ra rạp, kéo dài chuỗi ngày xưng vương tại rạp chiếu quê nhà. Với ước tính 17,7 triệu USD thu về từ cuối tuần qua, bộ phim hành động hài hước của Sony đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp giành ngôi quán quân phòng vé. Doanh số kể trên cũng góp phần đưa doanh thu nội địa của bộ phim cán mốc 148 triệu USD sau gần 1 tháng siêu phẩm của bộ đôi Bilall Fallah, Adil El Arbi được trình làng. Thành tích này góp phần đưa Bad Boys 3 trở thành bộ phim có doanh thu nội địa cao nhất trong số 3 phần của thương hiệu lâu năm kể trên.

Ở mặt trận quốc tế, Bad Boys for Life cũng không hề kém cạnh so với các đối thủ mới như The Rhythm Section hay Gretel & Hansel thậm chí còn chiếm ưu thế và có thành tích cao hơn. Trong tuần qua, màn tái xuất của “cặp bài trùng” Will Smith và Martin Lawrence đã giúp hãng phim “bỏ túi” thêm 30,8 triệu USD, nâng doanh thu quốc tế lên mốc 142,7 triệu USD. Hiện Những gã trai hư trọn đời đã sở hữu khoản doanh thu toàn cầu trị giá 271 triệu USD và sẽ sớm “vượt mặt” phần phim thứ 2 để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong số 3 phần phim của nhượng quyền thương mại Bad Boys.

Vốn được kỳ vọng sẽ trở thành ứng viên nặng ký tại cuộc đua phòng vé Bắc Mỹ tuần qua song cả The Rhythm Section và Gretel & Hansel đều không đạt được kết quả mở màn như mong đợi từ nhà sản xuất. Điều này khiến 1917 tiếp tục là chủ nhân của ngôi á quân phòng vé nội địa vừa qua. “Ngựa chiến” của Oscar năm nay lần nữa khẳng định sức hấp dẫn của bộ phim trước thềm lễ trao giải danh giá khi vừa thu về 9,66 triệu USD tại phòng vé nội địa. Con số trên góp công đưa doanh thu trong nước cán mốc 120 triệu USD - một thành quả đáng khích lệ đối với dòng phim nghệ thuật vốn kén người xem. Tác phẩm của đạo diễn Sam Mendes cũng vừa mang về 20,9 triệu USD từ phòng vé ở 61 quốc gia và vùng lãnh thổ, giúp doanh số toàn cầu chạm đến con số 249,8 triệu USD. ẢNH: UNIVERSAL

Dolittle (tựa Việt: Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại) của Universal cũng đang nỗ lực hết mình để cứu vãn khoản ngân sách làm phim lên đến 175 triệu USD. Phim vừa thu về 7,7 triệu USD tại phòng vé quê nhà, đưa doanh số nội địa cán mốc khiêm tốn 55 triệu USD. Trong khi đó, việc phát hành Bác sĩ Dolittle: Chuyến phiêu lưu thần thoại tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giúp hãng phim “bỏ túi” thêm 17,1 triệu USD. Hiện doanh thu toàn cầu của tác phẩm là 126,6 triệu USD - một con số còn khá xa so với khoản ngân sách mà Universal bỏ ra. Hiện bộ phim vẫn được kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích thương mại trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh thị trường “khủng” nhất là Trung Quốc vẫn chưa ấn định lịch phát hành tác phẩm ẢNH: UNIVERSAL

Gretel & Hansel (tựa Việt: Gretel & Hansel: Truyện cổ kinh dị) là tân binh hiếm hoi lọt vào Top 5 tác phẩm ăn khách nhất tuần qua. Những thước phim phủ màu u ám cùng các chi tiết rùng rợn, ám ảnh của bộ phim đã giúp nhà sản xuất thu về hơn 6,1 triệu USD trong ba ngày mở màn. Dẫu có tên trong top 5 song tác phẩm lại không thực sự chinh phục được khán giả quê nhà khi chỉ được chấm đến C- trên Cinema Score đồng thời nhận điểm đánh giá khiêm tốn từ Rotten Tomatoes. Dù được kỳ vọng sẽ tạo nên đột phá trên mặt trận thương mại song thành tích chào sân ảm đạm của Truyện cổ kinh dị lại khiến bộ phim không tạo được hiệu ứng truyền miệng mong muốn từ đó dập tắt hy vọng thắng lớn tại rạp chiếu quê nhà ẢNH: ORION PICTURES

Khép lại Top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua tiếp tục là một cái tên cũ: The Gentlemen. Phim vừa chấm dứt thời kỳ ăn khách của Jumanji: The Next Level nhờ khoản doanh thu mới nhất trị giá 6 triệu USD đồng thời có thêm 4 triệu USD từ phòng vé quốc tế. Tính đến nay, tác phẩm do Guy Ritchie ngồi ghế đạo diễn đã đem về 48 triệu USD khắp toàn cầu ẢNH: STX FILMS

The Rhythm Section với sự tham gia của “mỹ nhân gợi tình” Blake Lively hoàn toàn mất hút trong danh sách Top 5. Thay vào đó, phim đứng thứ 10 trong số các tác phẩm đắt giá nhất Bắc Mỹ trong tuần qua. Vốn được quảng bá rầm rộ và ra mắt tại hơn 3.000 cụm rạp song cuối cùng phim thành “bom xịt” phòng vé khi chỉ mở màn với 2,8 triệu USD tại Bắc Mỹ. Nhờ khoản doanh thu khiêm tốn này, The Rhythm Section trở thành tác phẩm có doanh thu tệ nhất lịch sử các bộ phim được ra mắt tại hơn 3.000 địa điểm. Cùng với hiệu suất phòng vé gây thất vọng, khán giả cũng không thực sự bị cuốn hút bởi câu chuyện của phim. Bằng chứng là trên Cinema Score, người xem chỉ chấm The Rhythm Section điểm C+ ẢNH: PARAMOUNT