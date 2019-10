Chủ tịch Disney gọi những đạo diễn chê phim Marvel là 'thiếu tôn trọng'

Theo tờ The Independent, người đứng đầu tập đoàn giải trí Walt Disney là Bob Iger cuối cùng cũng lên tiếng về việc những bộ phim mà Marvel, hãng do tập đoàn ông sở hữu, sản xuất là dở. Trả lời báo The Wall Street Journal hôm 22.10 (giờ địa phương), CEO 68 tuổi của Disney dùng những lời lẽ đanh thép nhất để nói về những đạo diễn chê phim Marvel: "Phát ngôn của những đạo diễn đó là rất thiếu tôn trọng đối với những ai đang tham gia sản xuất phim siêu anh hùng ".