Đạo diễn Marvel chấp nhận phim siêu anh hùng bị chê thậm tệ

Ngày 22.10 (giờ địa phương), đạo diễn Jon Favreau khi trả lời phỏng vấn trên kênh CNBC về việc hai đạo diễn Martin Scorsese và Francis Ford Coppola chê phim của Marvel thậm tệ đã khiến cho người hâm mộ bất ngờ. Đạo diễn The Lion King bản live-action cho biết ông cảm thấy bình thường khi những nhà làm phim kỳ cựu phê bình gay gắt dòng phim siêu anh hùng mà ông đã và đang dấn thân vào đó.

Những ngày qua, Hollywood "dậy sóng" về cuộc tranh luận phim Marvel có xứng đáng gọi là điện ảnh hay không. Martin Scorsese, một trong những đạo diễn vĩ đại nhất còn sống, là người đầu tiên "châm ngòi" cho cuộc tranh luận. Ông ví đế chế phim Marvel (hiện tại Marvel đã sản xuất 23 phim với doanh thu trên 22,4 tỉ USD toàn cầu) là công viên giải trí, không đáng gọi là điện ảnh. Đạo diễn phim Bố già là Francis Ford Coppola sau đó ủng hộ đồng nghiệp, ông tỏ ra khinh miệt phim Marvel. Sau đó ít lâu, đạo diễn 83 tuổi từng 2 lần thắng giải Cành cọ vàng Ken Loach, người thuộc hàng lão làng trong giới làm phim, cho rằng phim Marvel tẻ nhạt và như một chiếc hamburger.

Nhà sản xuất phim Jon Favreau cho rằng thế hệ đạo diễn Martin Scorsese đã mở đường cho ông có được ngày hôm nay. Đạo diễn sinh năm 1966 thậm chí còn dành lời khen cho tác phẩm tội phạm chuyển thể mới nhất của Martin Scorsese là The Irishman. Trong khi đó, nhiều diễn viên, đạo diễn của Marvel tỏ ra bất bình với phát ngôn chê phim Marvel.

Jon Favreau là một tài năng làm phim tại Hollywood , ông không chỉ đạo diễn những tác phẩm trên dưới tỉ USD của Disney như The Jungle Book (trên 966 triệu USD toàn cầu), The Lion King (trên 1,65 tỉ USD toàn cầu) mà còn đóng trong các phim của Vũ trụ điện ảnh Marvel như Spider-Man : Homecoming, Spider-Man: Far From Home... Thậm chí, ông còn dấn thân vào thế giới Star Wars khi phát triển loạt phim truyền hình The Mandalorian chiếu trực tuyến trên kênh Disney+.