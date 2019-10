Người Sắt Robert Downey Jr. khước từ giải Oscar

Theo The Hollywood Reporter, khi xuất hiện tại chương trình The Howard Stern Show ngày 7.10 (giờ địa phương) ở Los Angeles (Mỹ), nam diễn viên vào vai Người Sắt trong Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) là Robert Downey Jr. cho hay anh không màng tới giải Oscar. Thời gian qua, người hâm mộ đứng ngồi không yên và có nhiều tranh cãi về việc Disney đã không chọn nam tài tử sinh năm 1965 cho đợt tranh giải Oscar 2020, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.

Nam diễn viên 54 tuổi trải lòng sau khi hay tin tên mình không có trong danh sách vàng của Disney : "Tôi vui vì mọi người quan tâm đến việc tôi có nhận được đề cử giải Oscar hay không, và tôi muốn nói với mọi người là đừng làm gì cả". Nam nghệ sĩ cho biết anh vui vì được là người của công chúng hơn là việc công chúng muốn anh trở thành một nghệ sĩ như thế nào.

Một số trang web như Slashfilm, Cinemablend... đưa ra danh sách cho thấy Disney tự đề xuất các cá nhân xứng đáng được đề cử ở các hạng mục Ảnh: Chụp màn hình Cinemablend

Theo Daily Mail, từ thành công của tác phẩm Black Panther ra mắt năm 2018 (được đề cử giải Oscar Phim xuất sắc của năm), Disney đã không ngần ngại chọn "con cưng" của hãng năm nay là Avengers: Endgame trong cuộc đua hướng tới giải Oscar 2020. Chiến dịch thường niên mang tên For Your Consideration là dịp để các hãng phim chạy đua với nhau trong việc quảng bá tác phẩm của mình đến công chúng, thu hút sự chú ý của Viện Hàn lâm Mỹ để cơ hội vào danh sách đề cử chính thức cao hơn. Cũng theo báo này, Avengers 4 được Disney tin tưởng đề xuất đến 12 hạng mục với hi vọng sẽ gây được sự chú ý của các thành viên trong Viện, nhưng không có hạng mục về diễn xuất nào khiến người hâm mộ bất bình.

Tuy biết cơ hội nhận được đề cử Oscar của bản thân chỉ bằng không nhưng Robert Downey Jr. vẫn tỏ ra rất lạc quan. Không được Disney xướng tên trong danh sách tham gia chiến dịch tranh giải, Người Sắt không tỏ ra bất bình với hãng phim mà mình cộng tác. Anh nói về thế giới siêu anh hùng Marvel mà mình từng đóng trong đó: "Tôi sẽ nói với bạn một sự thật. Đó là tôi không kỳ vọng về việc Vũ trụ điện ảnh Marvel sau đó sẽ ra sao, bởi vì ở hiện tại, nó đã là một thế giới quá phức tạp và rộng lớn rồi".

Tuy "hụt" lần này nhưng trước đó, nam diễn viên cũng từng nhận được đề cử Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim Chaplin (1992) và Nam diễn viên phụ xuất sắc trong Tropic Thunder (2008).

Trong thế giới phim siêu anh hùng Marvel, vai Người Sắt Tony Stark của Robert Downey Jr. được khán giả đặc biệt yêu mến. Đến siêu phẩm Avengers: Endgame, mang về cho Disney trên 2,79 tỉ USD toàn cầu, nhân vật do tài tử sinh năm 1965 thủ vai phải hi sinh. Nhờ đóng phim Marvel xuyên suốt, Robert Downey Jr. trở thành một trong những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất ở Hollywood khi ở hiện tại, anh sở hữu số tài sản lên đến trên 300 triệu USD.