Tại sao ‘Người Sắt’ Robert Downey Jr. xứng đáng nhận giải Oscar trong Avengers: Endgame?

Chia sẻ trên tờ Daily Beast, đại diện anh em nhà Russo, ông còn cho biết đa phần các giải thưởng bỏ qua phần lớn các phim siêu anh hùng. Tuy nhiên, những giá trị mà thể loại này mang lại cho khán giả đang dần thay đổi những định kiến này. Điển hình là Black Panther, tác phẩm được đề cử cho hạng mục Phim hay nhất tại Oscar năm nay.

“Chắc chắn có sự mất kết nối giữa Viện Hàn lâm và kỳ vọng của khán giả", ông nói thêm. Trong khi đó, anh trai của nam đạo diễn là Anthony Russo cũng ủng hộ quan điểm trên: “Viện Hàn lâm dường như rất tập trung vào những bộ phim nhỏ hơn với nỗ lực chiến thắng. Tuy nhiên, họ không biết rằng khán giả không hề muốn điều đó xảy ra”. Bên cạnh đó, hai đạo diễn còn nhấn mạnh rằng Viện Hàn lâm nên tham khảo ý kiến của khán giả như một phần tiêu chí để chấm giải.

“Chúng tôi không làm phim để nhận giải thưởng. Điều này cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đã tạo ra hai bộ phim đắt nhất từ trước đến nay. Nhưng tôi chỉ muốn tìm kiếm một thứ, và đó là Robert Downey”, Joe Russo thẳng thắn trên The Hollywood Reporter.

Robert Downey Jr. là diễn viên người Mỹ. Ông được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở New York (Mỹ). Nam tài tử từng góp vai trong những tác phẩm kinh điển của thập niên 80 như: Weird Science, Back to School và The Pick-Up Artist. Thời điểm đó, ông được công chúng chú ý bởi vẻ đẹp nam tính. Tuy nhiên, tên tuổi của Robert Downey Jr. chỉ được biết đến rộng rãi khi xuất hiện trong vai diễn Charlie Chaplin với đề cử giải Oscar.