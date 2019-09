Chúng Huyền Thanh ám ảnh chuyện bị công kích vì tăng cân khi mang thai

Trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, Chúng Huyền Thanh và ông xã Jay Quân đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Nữ người mẫu cho biết sau khi sinh con, công việc chủ yếu của cô là ở nhà, chăm sóc con cái trong khi chồng tiếp tục ca hát và đóng phim. Chân dài kể cô từng không dám nhìn mình trong gương: “Tôi stress vì bụng quá to, chân tay cứ như đang sưng phồng lên. Tôi thấy rất sợ hãi”.

Thậm chí, Chúng Huyền Thanh tiết lộ thời điểm tham gia The Face Vietnam, cô bị rất nhiều người chê bai vì ngoại hình hơi quá khổ. Đó là lý do lúc mang thai, khi bản thân tăng cân từng ngày, cô càng bị ám ảnh về việc bị công kích cân nặng. Chúng Huyền Thanh bật khóc, thú nhận biết ơn chồng vì chính Jay Quân là người bên cạnh, kèm cặp để cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng của mình. “Tôi là một người rất thích ăn, nên chồng lúc nào cũng phải ở bên nhắc nhở. Tôi có được vóc dáng của ngày hôm nay đều là nhờ chồng”, nữ người mẫu chia sẻ.

Chúng Huyền Thanh tiết lộ Jay Quân luôn dùng lời nói nhẹ nhàng để tác động và giúp cô hiểu ra vấn đề. Cô kể: “Sau khi sinh 3 tháng, có lần 2 vợ chồng tôi đi xe máy và gặp trời mưa. Tôi gác chân lên người chồng, anh ấy nói chân tôi nặng quá. Anh còn bảo dạo này nhìn tôi phúc hậu ra. Điều đó khiến tôi nghĩ mình phải giảm cân, nhưng lại không biết phải giảm cân thế nào. Thế là chồng tôi lại là người tìm hiểu và giúp tôi lên các thực đơn và chế độ giảm cân”. Đồng thời, nữ người mẫu tự hào cho biết cô giảm hơn 20kg, nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn khi con chưa đầy 1 tuổi.

Chúng Huyền Thanh tự hào vì có chồng bên cạnh hỗ trợ giảm cân sau khi sinh Ảnh: BTC

Nói về chặng đường lấy lại vóc dáng sau sinh cùng vợ, Jay Quân cho biết, ban đầu Chúng Huyền Thanh hay mè nheo để đòi ăn, anh phải rất kiên nhẫn để giảm bớt khẩu phần ăn của vợ một cách từ từ: “Nhiều khi vợ bảo tôi hay càm ràm, nhưng mang tiếng cũng chẳng sao. Vì nhìn thấy vợ thay đổi một cách tích cực thì tôi chấp nhận mình đóng vai ác”. Trong khi đó, học trò Hồ Ngọc Hà tiết lộ cô từng suy nghĩ đến chuyện sẽ không sinh con vì nhìn thấy mọi người xung quanh phát tướng sau khi sinh. Cô tự nhận bản thân may mắn khi có được một người chồng quan tâm đến vợ con.

Jay Quân cũng chia sẻ thêm về nguyên nhân muốn thúc giục vợ “tìm lại chính mình”: “Có rất nhiều lý do để tôi muốn làm việc đó. Đầu tiên người hưởng lợi từ việc vợ đẹp là chồng. Mặt khác, vợ tôi còn rất trẻ đã phải lấy chồng sinh con. Cô ấy thiệt thòi khá nhiều. Nên tôi nghĩ rằng, những gì mình làm vẫn còn rất nhỏ bé so với sự hi sinh của vợ”.