Chuỗi rạp chiếu phim Mỹ nỗ lực 'hồi sinh' giữa mùa dịch Covid-19

Cụ thể, chuỗi rạp chiếu AMC Entertainment Holdings thì dự kiến mở cửa đón khách trở lại ở tiểu bang New York từ ngày 23.10 và ở 530 địa điểm khác trên toàn nước Mỹ dự kiến từ đây đến cuối tháng. Thông báo mà phía AMC đưa ra dựa trên tín hiệu khả quan là vài ngày trước, Thống đốc tiểu bang New York là ông Andrew Cuomo cho biết các rạp chiếu phim bên ngoài thành phố New York mở cửa trở lại từ ngày 23 tới. Hồi đầu tháng này, phía AMC cho biết họ sẽ mở cửa lại 80% tổng số rạp chiếu để xuất xưởng nhiều phim vào tháng 10, 11.