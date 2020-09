Chuông vàng vọng cổ kết nối khán giả trực tuyến đến sân khấu

Ban tổ chức đã thiết kế các màn hình lớn trên khu vực khán đài để kết nối với hơn 100 khán giả xem trực tuyến. Đây là một nỗ lực của Đài truyền hình TP.HCM để cuộc thi Chuông vàng vọng cổ vẫn giữ được tính hấp dẫn. Thực sự, hình ảnh những khán giả trên màn hình trực tuyến cùng khán giả trên cùng khán đài tạo một cảm giác rất mới mẻ, vừa phù hợp với tình hình mới, vừa đảm bảo được không khí sôi động cho khán phòng. Nghệ sĩ, thí sinh khi đứng trên khấu cũng có cảm giác như đang được trình diễn trước đông đảo khán giả, sẽ hưng phấn hơn cho phần biểu diễn của mình.

Hội đồng nghệ thuật của vòng chung kết gồm Ban giám khảo chuyên môn là NSND Bạch Tuyết , NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn cùng Ban giám khảo khách mời là NSƯT Quế Trân, Chuông vàng vọng cổ năm đầu tiên Võ Minh Lâm, nghệ sĩ Như Huỳnh. Kết quả sau đêm chung kết đầu tiên, 7 thí sính được vào thi vòng chung kết 2 là Lâm Anh Điền (Trà Vinh), Nguyễn Quốc Nhựt (Long An), Nguyễn Thị Thu Mỹ (Long An), Lê Thị Diệu Hiền (Trà Vinh), Lê Văn Hậu (An Giang), Phạm Thị Ngọc (Thanh Hóa), Võ Hoàng Dư (Long An).