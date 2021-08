Chuyên trang âm nhạc Mỹ khen ngợi ca khúc Việt ‘gây sốt’ trên Tik Tok

Hai phút hơn là một trong nhiều ca khúc Việt gây chú ý đối với TikToker quốc tế thời gian gần đây. The Magic Bomb của Hoàng Read và Tài Musik (hay còn gọi là “vũ điệu chặt thịt”) đã phủ sóng rất mạnh mạng xã hội TikTok. Gây sốt từ đầu năm 2021, sức hút của “vũ điệu chặt thịt” vẫn tiếp tục. Mới đây, nữ vận động viên thể dục nghệ thuật Mỹ Olivia Dunne vừa thực hiện “vũ điệu chặt thịt” vừa trả lời một số câu hỏi được người hâm mộ đặt cho khi bỏ lỡ cơ hội được tham gia Olympic Tokyo 2020. Đoạn clip ngắn của Olivia Dunne thu hút hơn 12 triệu lượt xem.

Tương tự, hồi đầu tháng 7, một tài khoản TikTok người Kazakhstan với 25,4 triệu lượt theo dõi đăng tải đoạn clip nhún nhảy trên nền bản remake OK của rapper Lona Kiều Loan từng gây “sốt” trên mạng xã hội. Ca khúc OK là bản hit của rapper Binz ; Lona Kiều Loan đã làm mới ca khúc đình đám này với điệu sôi động hơn, đậm chất R&B khi tham gia chương trình âm nhạc The Heroes 2021.