Cô bé triệu view Bảo An giờ đã 13 tuổi, ra MV ca khúc tự sáng tác

Với giọng hát trong trẻo, gương mặt đáng yêu, nụ cười tươi tắn luôn rạng rỡ trên môi, “công chúa triệu view” Bảo An từ lâu đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng các khán giả nhí, là gương mặt quen thuộc với các bạn nhỏ, các vị phụ huynh và khán giả truyền hình.

Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ khi mới 3 tuổi, đến nay cô bé sinh năm 2006 này đã sở hữu rất nhiều sản phẩm âm nhạc dành cho thiếu nhi. Khi chỉ mới 8 tuổi, Bảo An đã trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có MV lập kỷ lục 100 triệu lượt xem trên YouTube với ca khúc Xúc xắc xúc xẻ.

Bé Bảo An giờ đã 13 tuổi, ra dáng thiếu nữ trẻ trung, xinh xắn

Cô bé cũng là chủ nhân của hàng loạt video âm nhạc nằm trong số những clip Việt Nam đạt nhiều lượt xem nhất trên YouTube như Mẹ ơi tại sao, Bé chút chít... Gần đây MV Cha và con gái của Bảo An cũng nhận được nhiều lời khen của khán giả và giới chuyên môn.

Ở tuổi 13, “Bé Mướp” của chương trình ca nhạc “tỉ view” Mầm chồi lá ngày nào đã trở thành thiếu nữ, xinh xắn và tài năng hơn.

Mới đây, Bảo An vừa cho ra mắt khán giả MV có tên Này cậu là thanh xuân của tớ. Đây là ca khúc đầu tiên Bảo An tự sáng tác. Nhân vật nam chính được lấy cảm hứng từ thành viên Chanyeol của nhóm nhạc Kpop EXO, do hot boy Nguyễn Duy thủ vai.

Bảo An và hot boy Nguyễn Duy trong MV mới

Sáng tác dựa trên sự mến mộ dành cho thần tượng chứ chưa qua trường lớp đào tạo, Bảo An thật thà chia sẻ: “Trong quá trình sáng tác ca khúc này, Bảo An được chú nhạc sĩ Anh Minh và chú Nhật Đông tư vấn, góp ý để hoàn thiện bài hát”.

Trong MV, Bảo An “cảm nắng” một anh bạn cùng lớp, đẹp trai, hát hay, chơi thể thao giỏi. Cô bé tâm sự, cho tới giờ em vẫn chưa biết thích ai là như thế nào. Những điều mà em mang vào trong MV chỉ là tinh thần của một fangirl. “Em ước thần tượng cùng đi học, cùng đi chơi, cùng làm bài tập với em nên em mang vào MV y như thế ạ”.

Sự ngây ngô, dễ thương của Bảo An và nam chính trong MV được lòng khán giả

Nhiều khán giả đã tinh ý nhận ra, “crush” của Bảo An trong MV này - Nguyễn Duy, từng là một “nam thần” nổi bật trong MV Có như không có, đang “gây bão” thời gian gần đây của nữ ca sĩ Hiền Hồ. Trước đó, chàng trai sở hữu gương mặt thư sinh này cũng từng là bạn diễn ăn ý của Bảo An trong MV Tớ thích cậu - Phiên bản bất ngờ cùng Pillows với 14 triệu lượt xem.

“Công chúa triệu view” Bảo An cũng tiết lộ thêm, ngay từ đầu bố mẹ em đều biết nhân vật nam chính trong ca khúc cũng như MV là do em phỏng theo nhóm nhạc thần tượng, chứ không phải là dựa trên hình mẫu của cậu bạn học nào đó mà em đang tương tư. Thế nên mọi việc khi quay diễn ra rất suôn sẻ và vui vẻ". Cô bé hài hước cho hay: “Nếu em mà thích bạn nào ngoài đời thực chắc em được ba mẹ cho ăn “kẹo que” mệt nghỉ luôn”.

Tuy ở lứa tuổi mới lớn nhiều mơ mộng nhưng Bảo An đã trang bị cho mình những quan điểm rõ ràng về việc nên hay không khi “cảm nắng” nhau ở tuổi teen.

Bảo An mong MV này sẽ là kỷ niệm đẹp trong tuổi học trò của các bạn mới lớn

Cô bé chia sẻ, ở góc độ cá nhân, em không bài trừ việc bạn nam và bạn nữ thích nhau khi còn đang đi học. Vì việc thích nhau mang lại kết quả tốt hay xấu còn tùy vào cách cư xử và quan điểm của mỗi người.

“Em thấy có nhiều bạn học yếu, nhưng lỡ thích các bạn học giỏi. Thế là vì cảm thấy không bằng người ta nên các bạn ấy không ngừng cố gắng. Nhưng có một số bạn mãi mê kiếm tìm cảm giác mới lạ mà bỏ bê việc học hành, thì đây lại là vấn đề xấu” - Bảo An chia sẻ.

Ngoài ca hát, Bảo An ở tuổi 13 còn được nhiều đạo diễn mời đóng phim