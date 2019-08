Cô gái bị MC chửi thẳng mặt vì có bạn trai vẫn tham gia gameshow hẹn hò

Tập 28 Ngôi sao tình yêu có sự tham gia của nam chính là Nguyễn Sỹ Hưng, quán quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Tham gia chương trình, anh có dịp tiếp xúc với 5 cô gái giấu mặt để tìm kiếm đối tượng phù hợp hẹn hò. Sau vòng thi đầu tiên, Sỹ Hưng ấn tượng với Tố My, cô gái học ngành điều dưỡng tại Trường đại học y dược TP.HCM. Khi trò chuyện với hai MC, chính Tố My thừa nhận khá run khi gặp gỡ trai đẹp. Đồng thời, cô cũng công khai thả thính nam chính ngay trên sóng truyền hình: “Nếu điện thoại anh có Google, anh hãy tra giúp em đường nào vào tim anh nhanh nhất" khiến hai MC bất ngờ. Chính sự tự tin của Tố My đã tạo ấn tượng tốt đối với Sỹ Hưng, khiến anh đưa ra quyết định lựa chọn.

Khi bước vào phần thực hiện thử thách, cả hai buộc phải thể hiện nhiều cử chỉ thân mật đúng yêu cầu của ban tổ chức. Thời điểm này, Tố My tỏ ra lúng túng. Cô lên tiếng thú nhận: “Khi nói ra điều này tôi thấy có lỗi với mọi người. Tôi đã có người yêu rồi. Khi tôi đến chương trình, trong quá trình tôi học nhiều nên muốn tham gia chương trình để thấy mới hơn. Tôi đến đây vì thích ánh đèn sân khấu, thích đứng với mọi người. Tôi nghĩ mình sẽ không được chọn vì các bạn khác rất tài năng và xinh đẹp. Nên khi anh chọn tôi, tôi bất ngờ và thấy có lỗi trong lòng. Tôi không thực hiện thử thách đó vì sợ người yêu tôi sẽ ghen và không còn thương tôi nữa".

Chia sẻ của Tố My khiến Sỹ Hưng ngơ ngác không nói nên lời. Trong khi đó, hai MC của Ngôi sao tình yêu không kìm được sự tức giận. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Hoàng Rapper lên tiếng: “Bạn thích nghệ thuật , thích ánh đèn sân khấu. Hồi trẻ tôi cũng vậy nên tôi bất chấp lắm, thậm chí tôi làm không lương luôn. Nhưng mà sao bạn lại nói dối mọi người bạn đang độc thân, như vậy thì bất công cho các bạn nữ kia và cả chàng trai".

Nam chính hụt hẫng nhưng vẫn tha lỗi cho Tố My Ảnh: Chụp màn hình

Trước tình huống này, Tố My gửi lời xin lỗi đến mọi người. Tuy nhiên, điều đó không xoa dịu được sự bức xúc của Tuyền Mập. Cô gửi gắm đến nữ thí sinh: “Lời xin lỗi này nó quá nhẹ nhàng. Tôi hiểu tâm lý của người yêu ánh đèn sân khấu, thích được làm nghề. Nhưng điều em đang làm là điều khó có thể chấp nhận được. Em đã chính thức dối gạt mọi người khi em vượt qua vòng casting. Khi mọi người casting bao nhiêu vòng, và bao nhiêu ứng cử viên đã phải ra về, em là người được chọn mà em làm vậy thì tội nghiệp cho chàng trai này, vì bạn ấy có nhiều lựa chọn nhưng bạn ấy vẫn giữ vững lập trường”.

Hoàng Rapper tiếp lời: “Nó đạp đổ tất cả em hiểu không? Chúng tôi đã phải chuẩn bị bao nhiêu thứ, đầu tư ra sao. Chúng tôi không nỡ làm tổn thương bạn mặc dù bạn gây tổn thương cho chúng tôi rất nhiều. Bạn đang đánh canh bạc nhưng không ngờ mình lại thắng”. Về phía Sỹ Hưng, anh trải lòng: “Tôi thấy hụt hẫng vì đặt nhiều niềm tin vào bạn ấy. Tôi nghĩ đây là người phù hợp với mình và thông cảm cho công việc của mình”. Dù vậy Sỹ Hưng vẫn chấp nhận tha thứ cho cô gái và chúc cô thật vui, hạnh phúc với tình yêu của mình.