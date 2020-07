Con đường gian lao về đất anh hùng

Ngày tách huyện Nhà Bè để hình thành quận 7, ông Năm Sáng (Bí thư Huyện ủy Từ Văn Sáng) thở dài: “Cả huyện chúng tôi chỉ còn 7 cây số đường tráng dầu. Cái sự vượt khó bắt đầu!...”. Còn Chủ tịch huyện ông Hai Đường hạ quyết tâm rất… Nhà Bè rằng: “Huyện ta phấn đấu trong thời gian ngắn nhất để Nhà ra nhà, Bè ra bè!”.

Vâng! Từ 7 cây số đường nhựa cho đến nay những cung đường mịn mượt thênh thang mở ra có nơi tới cả chục làn xe tít tắp và lời của ông Hai Đường đã thành hiện thực từ rất lâu. Nhưng với bài viết này, tôi nghĩ đó là việc quốc kế dân sinh của các nhà kỹ trị và thiết kế xã hội. Là người dân, tôi chỉ muốn nói về con đường gắn chặt với từng nhịp thở của chúng tôi!

Có ai từng đi trên đường sẽ thấy: con đường sau mưa ráo hoảnh, nắng phổ lên từng ngọn cây, ô kính trong hơn và không gian phố xá sáng như tranh vẽ. Màu xanh quê tôi sau mưa sáng mịn đến lung linh. Trời xanh như vắt và giữa những quầng mây ánh lên cầu vồng bảy màu mà lạ sao cả tiếng ve gọi hè cũng xanh đến rộn ràng!

Những hàng cây viền theo con đường chỉ là me, phượng. Tuyệt diệu hơn chính là bằng lăng. Hoa bằng lăng quê tôi không tím sẫm như thường thấy ở Huế, Hội An, Đà Nẵng … mà trưng ra cái màu tím thoảng nhạt, tươi tắn và có những nét lãng phiêu. Ôi! Đã biết bao nhiêu mùa, tôi và bạn gái của mình sau mưa sóng bước tâm tình dưới những vòm me hoa trổ vàng và bằng lăng sum sê tím nhẹ! Và trong tĩnh lặng, chỉ cành lá rì rào, lặng nghe tim mình cùng đập, chúng tôi thì thầm cùng chung ước mơ hạnh phúc. Rồi, trên con đường này, chúng tôi sánh vai làm chú rể, cô dâu. Trên con đường này, vợ chồng bươn chải đi làm ăn và đưa đón cháu, con học hành. Nắng – mưa…sớm, tối, trưa, chiều…cảm ơn màu trời xanh như ngọc và nhớ mãi màu xanh lộc của me non, màu xanh đậm chắc của lá bằng lăng …cứ in theo mỗi buổi đi về!