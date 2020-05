Con gái Mỹ Linh trình làng MV đầu tay tự thực hiện

Got You là ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh, do Mỹ Anh sáng tác, chơi nhạc, phối khí, trình bày và tự hát bè. Nhạc sĩ Anh Quân phụ trách công đoạn duy nhất là hòa âm. Sau khi thực hiện xong phần audio cho Got You, cô gái 18 tuổi đã quyết định tự mình đạo diễn, quay phim (cùng một người bạn), tự dựng phim và sản xuất MV ca khúc này. Got You hiện đã có mặt trên YouTube và các kênh nghe nhạc trực tuyến.