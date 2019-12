Diva Mỹ Linh: Tôi đã qua tuổi ra đường để ý người ta nói gì về mình

Nữ ca sĩ vừa có mặt tại TP.HCM để tham dự buổi giao lưu về cách làm đẹp của phụ nữ đông tây trong xã hội hiện đại do bà Anne Vũ tổ chức. Diva đã có những chia sẻ về việc sống khỏe và dành thời gian cho bản thân sau những bộn bề của công việc và gia đình . Giọng ca Tóc ngắn đồng ý rằng giữa vòng quay 24 giờ bận rộn trong xã hội hiện đại, nếu như phụ nữ phương Tây vẫn tìm được cho mình không gian riêng để nuông chiều bản thân và tận hưởng cuộc sống , thì ngược lại, phụ nữ phương Đông thường chọn cách chia sẻ quỹ thời gian quý giá của mình cùng bạn bè, người thân. Và đã đến lúc phụ nữ phương Đông cần có những khoảnh khắc riêng tư cho chính mình để tái tạo đủ đầy năng lượng, giữ cái tâm an nhiên, tĩnh tại mỗi ngày.

Diva Mỹ Linh tiết lộ một trong những bí quyết giúp cô sống khỏe và giữ gìn nhan sắc đó chính là xây dựng chế độ ăn sạch, dùng đồ oragnic. "Tôi thức dậy bằng việc sẽ uống một ly chanh nóng, tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Việc quan trọng để cơ thể khỏe mạnh chính là kiểm soát thứ mình ăn vào. Tôi không ăn nhiều, nhưng chọn lọc kỹ cái sẽ cho vào miệng. Không phải sơn hào hảo vị, đồ ăn của tôi và gia đình được chế biến đơn giản, nhưng thực phẩm luôn tươi sống sạch sẽ, hữu cơ. Tôi tin vào quan niệm thức ăn mang lại năng lượng. Nó được trồng ở đâu, do ai trồng, tưới thứ gì lên. Mình ăn những thứ linh tinh có thể cho vào người nguồn năng lượng xấu. Tôi tin rằng không có cơ thể nào khỏe mạnh mà sở hữu bộ tiêu hóa xấu được. Về mỹ phẩm cũng vậy, tôi quan tâm các sản phẩm chăm sóc da từ thiên nhiên organic, không thích sản phẩm có nhiều hóa chất".

Nữ ca sĩ dành buổi sáng chủ nhật để tiếp cận xu hướng làm đẹp từ thiên nhiên, có sự góp mặt của tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Văn Huyền, người mẫu Helly Tống... Ảnh: CTV

Trái với nhiều nghệ sĩ trong ngành giải trí, Mỹ Linh chỉ make-up khi lên sân khấu, ngoài ra cô để mặt mộc hoặc chỉ kẻ chân mày, thoa son dưỡng ẩm khi ra ngoài. Nếu nhiều người xầm xì về nhan sắc, nữ ca sĩ cũng không mấy quan tâm. Cô nói: "Tôi không để ý lắm người ta nói gì, hay thấy thế nào nữa rồi. Lúc mới lớn mình còn bị ảnh hưởng bởi chuyện người ta có thích mình không, làm thế này, mặc thế này người ta có thấy mình đẹp không. Giờ tôi qua tuổi ra đường để ý người ta nói gì về mình, đã đủ trải nghiệm và tự tin vào cái mình làm. Có ý kiến thì mình lắng nghe ghi nhận nhưng không có làm các thứ để thỏa mãn người ta".

Cô bật mí không chỉ với khán giả mà với gia đình cũng thế. Trước Anh Quân nữ ca sĩ cũng có gì để vậy. "Có câu nói "Just the way you are", tức hãy là chính mình. Người ta phải hợp với thứ mình đang có thì mới lâu bền, nếu cứ cố làm các thứ để giữ hoàn mỹ trước mắt người khác thì rất mệt. Bởi đến lúc nào đó mình không đủ sức nữa thì mình lại phải đi giải quyết hậu quả. Hợp thì giao kết với nhau, không hợp thì thôi luôn từ đầu. Cuộc sống mà cứ hướng ra bên ngoài mà chờ feedback của người khác thì quá tốn thời gian, không có thời gian lo cho bản thân. Tôi chỉ hướng về bên trong nên tôi không mệt", cô nói.

Bí quyết hôn nhân của Mỹ Linh và Anh Quân cũng được cô hài hước chia sẻ, đó là "hoàn toàn tôn trọng nhau, tôn trọng tự do cá nhân của nhau, cho nhau khoảng thời gian và không gian để người ta còn cựa quậy". "Nếu suốt ngày lo người ta phải để chú ý đến mình, phải đẹp, phải trang điểm, thế nọ thế kia thì mình cũng đòi hỏi người ta cũng vậy. Mình phải rèn tâm của mình để chuyện người kia chú ý đến mình hay không thì là việc của họ chứ không phải việc của mình. Mình chỉ quan tâm cái mình thích thôi".