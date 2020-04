Concert toàn sao ‘khủng’ của Lady Gaga quyên góp gần 128 triệu USD chống Covid-19

Dù đã khép lại từ hôm 19.4 song show ca nhạc trực tuyến lịch sử One World: Together at home do Lady Gaga phối hợp cùng Global Citizen tổ chức vẫn còn nguyên dư âm trong trái tim hàng triệu người yêu nhạc khắp thế giới. Sự kiện âm nhạc có một không hai này được tổ chức nhằm kêu gọi khán giả toàn cầu thực hiện tốt các biện pháp giãn cách xã hội , cổ vũ lực lượng đang cần mẫn chiến đấu với Covid-19. Concert live-stream “khủng” nói trên gồm hai phần phát sóng từ rạng sáng 19.4 (giờ Việt Nam) trên nhiều nền tảng mạng xã hội, các kênh truyền hình lớn như: ABC, NBC, CBS… và kéo dài tới 8 giờ đồng hồ.

Đáng chú ý, show ca nhạc gây sốt với màn xuất hiện của hơn 70 nghệ sĩ đình đám thế giới: Elton John, Paul McCartney, Céline Dion, Jennifer Lopez, Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga, The Rolling Stones, John Legend, Super M… One World: Together at home chiêu đãi khán giả quốc tế với gần 90 tiết mục ngoạn mục, đỉnh cao và nhiều nhiều cảm xúc, ca ngợi sự đoàn kết, tinh thần lạc quan, tình bạn, tình yêu đồng thời đề cao lối sống tích cực. One World: Together at home thu hút hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội cũng như các kênh truyền hình quốc tế. Theo Programming Insider, chỉ tính riêng lượng người theo dõi trên các kênh truyền hình tại Mỹ, concert trực tuyến này đã chạm mốc 14,6 triệu lượt xem.

One World: Together at home quy tụ dàn sao "cực phẩm" của làng nhạc quốc tế Ảnh: Global Citizen

Buổi hòa nhạc trực tuyến được “mẹ quái vật” ví như một bức thư tình gửi đến thế giới và hoàn toàn không nhằm mục đích gây quỹ. Nữ ca sĩ Born this way nhắn nhủ khán giả: “Hãy cất ví của các bạn và tận hưởng chương trình này”. Giọng ca 8X cũng bày tỏ bản thân rất hân hạnh được trở thành một phần của sự kiện âm nhạc hoành tráng kể trên đồng thời gửi lời cảm ơn vì sự nhiệt tình của công chúng quốc tế. “Tôi chỉ muốn các bạn biết rằng đây sẽ là lá thư tình chân thành gửi gắm đến tất cả mọi người trên khắp thế giới”, Lady Gaga bộc bạch. Chủ nhân hit Shallows cũng chia sẻ đầy xúc động: “'Tôi yêu các bạn và hi vọng rằng các bạn sẽ cảm nhận được một cái ôm đầy ấm áp từ thế giới bởi điều thực sự khiến chương trình này trở nên đẹp đẽ đó là chúng ta đang sát cánh cùng nhau”.

Dẫu không hô hào phải đóng góp, quyên tặng, One World: Together at home vẫn thu hút nhiều nhà hảo tâm, doanh nhân đóng góp vào quỹ cứu trợ Covid-19. Theo Global Citizen, sự kiện đã quyên góp được số tiền lên đến 127,9 triệu USD. Trong đó, 55,1 triệu USD chống Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) và 72,8 triệu USD còn lại sẽ được dùng vào việc hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại một số địa phương và khu vực. Trước đó, ban tổ chức chương trình cũng đã quyên góp được hơn 35 triệu USD nhằm hỗ trợ Tổ chức Y tế Thế giới trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu.

Lady Gaga là nghệ sĩ tích cực nhất của One World: Together at home. Cô cũng là một trong những sao Mỹ tích cực đóng góp cho công tác quyên góp chống Covid-19 Ảnh: Global Citizen