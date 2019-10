Công an Tiền Giang lên tiếng vụ 'Facebooker Đàm Vĩnh Hưng nghi kích động bạo lực'

Về thông tin một nhóm cư dân mạng bức xúc kéo đến phá cửa nhà, đánh đổ máu ông Đoàn Văn Tí (30 tuổi, xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, người cha hành hạ con trai 3 tuổi cách đây 2 năm) là do Facebooker “Đàm Vĩnh Hưng” xúi giục bằng cách treo thưởng 20 triệu đồng, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Mỹ Tho cho biết đã nắm được nhưng “khi có hướng xử lý sẽ thông tin đến cho báo chí".

Trong khi đó, thượng tá Võ Quang Ái, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang, khẳng định về thẩm quyền, trách nhiệm điều tra vụ “Cha đánh con bị cư dân mạng đánh hội đồng” là của Cơ quan CSĐT - Công an TP.Mỹ Tho. Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang không có phát ngôn về quan điểm cần triệu tập chủ trang facebook có tên “Đàm Vĩnh Hưng" để làm rõ trách nhiệm xúi giục người khác gây bạo lực trên mạng xã hội

Trước đó, một tài khoản được cho là của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải bài viết tỏ thái độ không hài lòng trước cách hành xử của ông Đoàn Văn Tí, đồng thời treo thưởng 20 triệu đồng cho người nào tát vào mặt người cha như cách ông từng đánh con mình. Sau đó, một nhóm thanh niên đến đánh người đàn ông trong clip. Hiện tại, dòng trạng thái treo thưởng không còn. Tuy nhiên, mạng xã hội dậy sóng, tranh cãi về việc hành vi của Facebooker Đàm Vĩnh Hưng liệu có đang vi phạm pháp luật ? Hiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa có phát ngôn nào liên quan đến vấn đề này.

Ông Đoàn Văn Tí bị đánh bê bết máu trên vùng mặt Ảnh: Chụp màn hình clip