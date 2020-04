Cụ bà hối hận vì đổi tranh triệu đô của Van Gogh lấy chiếc chuông rẻ tiền

Theo Daily Mail, bà Gaye Horrell đã suýt sở hữu bức tranh Peasant Woman in Front of a Farmhouse của danh họa Van Gogh. Do không biết giá trị của nó, bà đã đổi lấy một chiếc chuông rẻ tiền để giờ đây không khỏi tiếc nuối.

