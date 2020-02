Cuộc cạnh tranh gay cấn tại Oscar 2020

Chỉ còn vài ngày nữa là lễ trao giải Oscar lần thứ 92 sẽ diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, bang California, Mỹ (tối 9.2 giờ địa phương).

Ứng cử viên nặng ký nhất

Tới thời điểm này, Joker của đạo diễn Todd Phillips đang là ứng cử viên nặng ký nhất trên đường đua Oscar 2020 với 11 lần có tên trong danh sách đề cử. Tác phẩm lấy cảm hứng từ truyện tranh có mặt ở các hạng mục như: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất... Dễ thấy, mức độ đánh giá dành cho Joker của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) là rất cao.

Bên cạnh đó, theo Reuters, nhiều ý kiến nhận định rằng chiến thắng của 1917 tại Quả cầu vàng 2020 ở hạng mục Phim hay nhất khiến cuộc đua Oscar thêm phần gay cấn. Dù là hai giải thưởng hoàn toàn khác nhau nhưng trên thực tế, nhiều giải thưởng Quả cầu vàng lại có sự tác động đến Oscar, đặc biệt khi hai buổi lễ lại diễn ra khá gần nhau như năm nay. Tác phẩm châm biếm xã hội Hàn Quốc Parasite và bộ phim Once Upon A Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino cũng thu hút sự chú ý từ 8.000 cử tri của AMPAS.

Parasite được kỳ vọng khá cao tại đường đua năm nay Ảnh: CJ Entertainment

Alison Willmore, nhà phê bình phim của trang Vult cho biết: "Ngay bây giờ, tôi nghĩ 1917 đang có lợi thế. Parasite cũng là một ứng viên tiềm năng. Nếu hai tác phẩm trên đều không đoạt giải, cái tên sáng giá sẽ thuộc về Once Upon A Time in Hollywood".

Tại Oscar 2020, Parasite của điện ảnh Hàn Quốc có tên ở 6 hạng mục. Đáng chú ý, bộ phim sẽ cùng lúc tranh giải Phim truyện và Phim quốc tế xuất sắc, giống như trường hợp của Roma (2018) năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên điện ảnh Hàn Quốc lọt vào vòng cuối cùng của Phim quốc tế xuất sắc - hạng mục từng mang tên Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Nếu chiến thắng hạng mục quan trọng này, Parasite sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích cho Hàn Quốc sau hàng loạt các giải thưởng lớn nhỏ.

Martin Scorsese cùng The Irishman dường như đánh mất đà chiến thắng dù sở hữu dàn diễn viên đình đám bao gồm Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci và được khen ngợi từ rất sớm. Kỳ vọng lớn nhất của Netflix vẫn đang bám trụ tại Oscar 2020, mong "rinh" về cúp vàng danh giá sau nhiều thất bại đáng tiếc.

Những đạo diễn, diễn viên tầm cỡ vào cuộc đua

Hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất là cuộc cạnh tranh gay gắt của Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Quentin Tarantino (Once Upon A Time in Hollywood) và Bong Joon Ho (Parasite). Owen Gleiberman, nhà phê bình phim chính của Variety cho biết cơ hội dành cho cả 5 đạo diễn trên khá cân bằng. Nhưng ông nói thêm: "Tôi cảm thấy đây có thể là năm Quentin, vì anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ chỉ làm 10 bộ phim. Và đây là tác phẩm thứ 9 của anh ấy".

Joaquin Phoenix đã thống trị các giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn chàng trai cô độc đáng sợ trong Joker, trong khi Renee Zellweger chiến thắng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2020 với vai Judy Garland già nua trong Judy. Tại Oscar 2020, đây vẫn là hai cái tên sáng giá cho hạng mục quan trọng về diễn xuất.

Joaquin Phoenix được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất sau chiến thắng tương tự ở Quả cầu vàng 2020 Ảnh: Warner Bros.

Reuters nhận xét Zellweger nhiều khả năng sẽ đánh bại ngôi sao phim Harriet là Cynthia Erivo, nữ diễn viên người Anh được kỳ vọng sẽ giành EGOT (nghệ sĩ chiến thắng 4 giải thưởng lớn bao gồm Emmy, Grammy, Oscar, và Tony) nếu cô đoạt tượng vàng tại Oscar năm nay.

Bên cạnh đó, đài ABC cũng công bố Oscar 2020 sẽ không có người dẫn chương trình. Các nghệ sĩ thay phiên nhau lên sân khấu trao giải như năm 2019.