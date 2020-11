Cuộc đời kỳ lạ của 'em bé trong chiếc hộp'

Một buổi sáng tháng 2.1973 tại Sài Gòn, Chick Harrity, lúc ấy là phóng viên nhiếp ảnh cho Hãng tin AP (Association Press, trụ sở ở Mỹ), đang trên đường đi bộ về văn phòng AP nằm cuối dãy của một tòa nhà lớn đối diện với khách sạn Continental tại góc đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi. Bỗng Chick Harrity dừng lại vì bắt gặp một hình ảnh vô cùng thương tâm: Trên hè phố có một chiếc hộp giấy carton, bên trong hộp có một bé gái nhỏ xíu đang nằm ngủ. Bên cạnh chiếc hộp có một bé trai, lớn hơn một tí, nằm co quắp và đang nắm lấy bàn tay của em gái mình thò ra ở mép hộp, một cái bát dùng để ăn xin bên cạnh… Khu trung tâm thành phố này tập trung khá nhiều trẻ em ăn xin và trẻ bụi đời…

Chick Harrity nâng máy ảnh lên và bấm khoảng bảy, tám tấm. Bức ảnh Baby in the box (Em bé trong chiếc hộp) đã được AP phổ biến và trở thành “ tin nóng hổi” (Breaking News Story) cho các báo chí và đài truyền hình ở Mỹ, đặc biệt là ở New York.