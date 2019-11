Đả nữ gốc Việt Maggie Q đóng phim hành động mới có bối cảnh ở Đà Nẵng

Nguồn tin độc quyền của Deadline vừa tiết lộ minh tinh sinh năm 1979 sắp tái xuất màn ảnh rộng với thể loại hành động vốn làm nên tên tuổi của mình. Phim mới do đả nữ gốc Việt đóng chính có tên The Asset quy tụ dàn diễn viên nổi danh Hollywood trong đó phải kể đến 2 nam diễn viên đình đám là Samuel L.Jackson (nổi tiếng với vai Nick Fury trong loạt phim siêu anh hùng của vũ trụ Marvel) và Michael Keaton - nghệ sĩ quen thuộc với khán giả nhờ góp mặt trong Batman (1989 và 1992), Birdman (2014), Spider-man: Home Coming (2017)…

Sự tham gia của ba tên tuổi nói trên thu hút sự chú ý từ những khán giả trung thành của phim hành động Hollywood. Đặc biệt, The Asset được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn tại phòng vé khi quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong vai trò sản xuất. Tác phẩm do Martin Campbell - nhà làm phim từng tạo nên thành công của Sòng bạc hoàng gia, Chiến binh xanh, Kẻ ngoại tộc… ngồi ghế đạo diễn. Các nhà sản xuất của The Asset bao gồm những cái tên “sừng sỏ” như: Arthur Sarkissian (Giờ cao điểm), Moshe Diamant (The Hurricane Heist) và Rob Van Norden (Rambo: Last Blood).

Maggie Q có cơ hội hợp tác cùng hai nghệ sĩ nổi danh Michael Keaton và Samuel L.Jackson trong tác phẩm hành động mới của Martin Campbell ẢNH: SHUTTERSTOCK

Được chấp bút bởi Richard Wenk - biên kịch tạo nên thành công của The Equalizer 2, The Asset xoay quanh hành trình của Anna (Maggie Q thủ vai) và Rembrandt (Michael Keaton thủ vai), họ là hai trong số những sát thủ hàng đầu thế giới đồng thời có chung quá khứ bí ẩn ở Việt Nam. Suốt nhiều năm liền, cả hai rong ruổi khắp nơi, cùng cạnh tranh nảy lửa với nhau để giành những hợp đồng ám sát béo bở. Tuy nhiên, mọi biến cố bắt đầu khi Moody (Samuel L.Jackson thủ vai) - người phát hiện ra Anna sau một vụ thảm sát tại Sài Gòn và đào tạo cô thành sát thủ, bất ngờ bị giết. Trước tình huống này, cô cùng Rembrandt buộc phải bắt tay nhau và trở về Việt Nam để tìm hung thủ đã hại thầy mình.

Được biết, dự án do Maggie Q đóng chính vừa được hãng Millennium Films lên kế hoạch sản xuất cách đây không lâu. Chia sẻ về siêu phẩm hành động mới của hãng, ông Jeffrey Greenstein - đại diện Millennium Films cho biết: “The Asset là tất cả những gì chúng tôi đang trông đợi. Chúng tôi rất vui mừng khi mang kịch bản kịch tính, hấp dẫn và thuần thục của Richard Wenk vào màn thể hiện của những tài năng màn ảnh như Michael Keaton, Samuel L.Jackson và Maggie Q. Đặc biệt, Martin Campbell với vai trò cầm trịch bộ phim sẽ đem đến cho người xem một câu chuyện đầy ly kỳ, phong cách và choáng ngợp trong những cảnh hành động”. Theo Deadline, The Asset lên kế hoạch bấm máy từ ngày 8.1.2020. Phim được quay ở 3 địa điểm chính gồm: London (Anh), Bucharest (Rumania) và Đà Nẵng (Việt Nam).

The Asset sẽ là cơ hội để Maggie Q trở lại mảnh đất hình chữ S sau chuyến thăm trại cứu hộ gấu tại Vườn quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) vào hồi đầu tháng 10 vừa qua ẢNH: INSTAGRAM NV

Maggie Q không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả trung thành của thể loại phim hành động Hồng Kông hay Hollywood. Cô sinh năm 1979 tại Hawaii (Mỹ) trong một gia đình có bố mang hai dòng máu Ailen - Ba Lan và mẹ là người Việt Nam. Nữ diễn viên từng đến Tokyo (Nhật Bản) làm người mẫu từ năm 17 tuổi rồi rong tuổi đến Đài Bắc, Hồng Kông. Tại xứ cảng thơm, cô may mắn gặp Thành Long và được siêu sao võ thuật này phát hiện rồi đào tạo để rồi trở thành diễn viên phim hành động.

Vẻ ngoài mạnh mẽ, sắc sảo cùng kỹ năng võ thuật ấn tượng đã giúp Maggie Q đã từng bước “lột xác” thành đả nữ nổi tiếng trên màn ảnh Hương cảng trước khi lấn sân sang Hollywood. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, cô xuất hiện trong hàng loạt tác phẩm hành động ăn khách như: Mật lệnh hùng tâm, Giờ cao điểm 2, Nhiệm vụ bất khả thi 3, Đương đầu với thử thách 4, Dị biệt… Đặc biệt, Maggie Q được biết đến hơn cả nhờ vai sát thủ Nikita trong loạt phim truyền hình cùng tên. Ngoài dự án The Asset vừa công bố, minh tinh gốc Việt sắp đổ bộ màn ảnh rộng với tác phẩm Fantasty Island dự kiến trình làng vào tháng 2.2020.