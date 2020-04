Đại lễ Phật đản 2020 có nhiều điểm mới

Tại thông tư hướng dẫn về Đại lễ Phật đản PL.2564 năm nay của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), do Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch, Tổng thư ký GHPGVN ký, yêu cầu: Tổ chức Phật đản tại nơi trang nghiêm ở tư gia, không tập trung nhiều gia đình, không tổ chức đông người. Kết nối trực tuyến online với các chùa, cơ sở tự viện, trụ sở GHPGVN các cấp để bày tỏ lòng tôn kính Đức Phật và cầu nguyện bình an.

Đúng 6 giờ ngày 15.4 âm lịch năm Canh Tý (tức ngày 7.5.2020), tất cả trụ sở các Ban Trị sự GHPGVN các cấp và tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử ba hồi chuông trống Bát nhã, tụng nghi thức Khánh đản và Kinh Chuyển pháp luân để kính mừng Phật đản PL.2564 và cầu nguyện cho dịch Covid -19 được tiêu trừ; cầu nguyện quốc thái dân an, sớm ổn định, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

Sau đó, chính thức cử hành Đại lễ Phật đản tại trụ sở Trung ương GHPGVN với thành phần tham dự gồm lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự (không quá 20 vị), truyền trực tuyến (livestream) trên internet thông qua dịch vụ của mạng xã hội và website: YouTube, Facebook, Zalo, Phatsuonline... và trực tiếp trên kênh truyền hình An Viên (An Viên TV phát trên VTV Cab, AVG, SCTV, VTVcab ON, Onme).