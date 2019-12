Dàn hoa hậu, á hậu Việt Nam đọ sắc 'bất phân thắng bại'

Sự kiến khiến con phố trở nên náo nhiệt bởi sự xuất hiện của dàn Hoa hậu, Á hậu, diễn viên nổi tiếng: Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Dương Tú Anh, Á hậu Phương Nga, diễn viên Bình An, diễn viên/ca sĩ Quỳnh Nga, diễn viên Lương Thanh, MC Thái Dũng, NSND Lan Hương… Mặc dù thời tiết mùa đông Hà Nội se lạnh nhưng dàn người đẹp đua nhau đọ sắc trong những bộ cánh tông trắng thanh lịch.

Giữa dàn người đẹp đi sự kiện ‘'lẻ bóng’', Á hậu Phương Nga được bạn trai Bình An tháp tùng. Nam diễn viên tự lái ô tô và sánh đôi cùng người yêu đến tham gia chương trình. Đôi tình nhân liên tục thể hiện những cử chỉ ngọt ngào khiến không ít hoa hậu, á hậu phải ghen tỵ. Cũng trong sự kiện, Bình An có dịp tái ngộ với "người tình màn ảnh’" Lương Thanh của phim Những cô gái trong thành phố. Mặc dù có quan hệ khá thân thiết ở ngoài đời nhưng trước mặt Á hậu Phương Nga - Bình An cố gắng giữ khoảng cách, né tránh các cử chỉ gần gũi với bạn diễn khi cả hai chụp ảnh chung.