Dàn sao ‘bom tấn’ kinh dị ‘Giác quan thứ sáu’ ngày ấy và bây giờ

Ra mắt năm 1999, The Sixth Sense trở thành hiện tượng gây kinh ngạc trong cộng đồng yêu điện ảnh. Tác phẩm do bậc thầy phim kinh dị M. Night Shyamalan làm đạo diễn kể về hành trình khám phá những bí mật siêu nhiên gây ám ảnh. Giác quan thứ sáu theo chân bác sĩ Malcolm Crowe, chuyên chữa trị các vấn đề tâm lý cho trẻ em. Một ngày, ông gặp được Cole Sear, một cậu bé 8 tuổi có khả năng nhìn thấy những hồn ma. Từ đây, hai người vướng phải hàng loạt các rắc rối liên quan đến thế giới bên kia.

Sau 2 thập niên, cuộc sống của các ngôi sao trong phim trở thành chủ đề gây tò mò của khán giả. Vai diễn năm nào giờ chỉ còn được ghi lại qua những thước phim, còn dàn diễn viên thì đã sống cuộc sống đặc biệt của riêng mình.

Bruce Willis (thủ vai Malcolm Crowe)

Trong Giác quan thứ sáu, Bruce Willis thủ vai bác sĩ tâm lý Malcolm Crowe Ảnh: Hollywood Pictures

Trước khi đóng vai bác sĩ tâm lý Malcolm Crowe, Bruce Willis đã gây ấn tượng với khán giả trong Die Hard, một tác phẩm kinh điển về chủ đề Giáng sinh . Ông cũng được biết thông qua vai diễn Korben Dallas (trong The Fifth Element) và Butch Coolidge (tác phẩm Pulp Fiction).

Sau khi rời khỏi The Sixth Sense, nam diễn viên tiếp tục hợp tác với đạo diễn M. Night Shyamalan trong bộ phim Unbreakable với vai diễn siêu anh hùng David Dunn. Hiện tại, ông vẫn theo đuổi đam mê diễn xuất và chuẩn bị hoàn thành một số dự án điện ảnh như: McClane, The Long Night và Trauma Center.

Haley Joel Osment (đảm nhận Cole Sear)

Cole Sear là vai diễn làm nên tên tuổi của sao nhí Haley Joel Osment Ảnh: Hollywood Pictures

Haley Joel Osment tham gia diễn xuất trong The Sixth Sense năm 11 tuổi. Một trong những câu thoại ấn tượng của sao nhí này chính là “Tôi thấy người chết” xuất hiện xuyên suốt phim với sự dày vò trong hoài nghi.

Nhiều năm sau khi trở thành biểu tượng diễn xuất của thập niên 90, Haley Joel Osment tiếp tục ghi tên mình vào các vai diễn trong Pay It Forward, The Country Bears… Mặc dù không duy trì ánh hào quang như vai diễn kinh điển năm nào, nhưng nam diễn viên lại gây chú ý trong lĩnh vực lồng tiếng cho loạt trò chơi điện tử Kingdom Hearts của Disney.

Gần đây, nam diễn viên 31 tuổi tham gia một số bộ phim như: The Spoils of Babylon, Silicon Valley, Ted Bundy, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile…

Toni Collette (trong vai Lynn Sear)

Toni Collette nhập vai xuất sắc bà mẹ tuyệt vọng Lynn Sear Ảnh: Hollywood Pictures

Kể từ khi đóng vai Lynn Sear, người mẹ tuyệt vọng của Cole Sear, Toni Collette đã tham gia loạt phim: Shaft, Hotel Splendide, About a Boy và The Hours.

Năm 2006, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với vai trò một người mẹ đau khổ trong Little Miss Sunshine . Ngoài ra, vai diễn trong gia đình Hoover dị thường đã ghi cho cô một số đề cử của Quả cầu vàng và BAFTAs (Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc).

Gần đây nhất, Toni Collette còn thử sức với thể loại kinh dị trong tác phẩm Heredname và Velvet Buzzsaw.

Olivia William (thủ vai Anna Crowe)

Olivia William là một trong những ngôi sao góp phần làm nên thành công của Giác quan thứ sáu Ảnh: Hollywood Pictures

Từ những năm thập niên 1990, Olivia William đã tấn công thị trường điện ảnh và dấn thân vào loạt vai: Sex & Drugs & Rock & Roll, Victoria and Abdul… Do đó, việc tham gia vào The Sixth Sense với vai diễn Anna Crowe đã góp phần thành công trong việc thể hiện ý đồ của đạo diễn M. Night Shyamalan.

Ngay sau The Sixth Sense, nữ nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp với các bộ phim: Jason and the Argonauts, Dead. Hiện tại, cô đang tham gia diễn xuất trong The Father, cùng với các sao Imogen Poots, Olivia Colman và Anthony Hopkins.

M. Night Shyamalan (trong vai Dr. Hill)

Nam đạo diễn M. Night Shyamalan gây dấu ấn với The Sixth Sense dù đã ra mắt 20 năm Ảnh: Hollywood Pictures

Sau dàn diễn viên hùng hậu, người đứng sau máy quay góp phần làm nên thành công của The Sixth Sense chính là M. Night Shyamalan. Cũng như những khách mời, ông không hề dừng lại sự nghiệp của mình.

Sau vai trò cameo trong vai Tiến sĩ Hill trong tác phẩm của mình, đạo diễn M. Night Shyamalan tiếp tục trình làng loạt câu chuyện “xoắn não” đầy ma mị của mình. Trong đó, phải kể đến các tác phẩm: Signs, Split và Glass.

Hiện tại, đạo diễn lừng danh trong The Sixth Sense đang tham gia bấm máy trong series Servant và dự kiến tham gia chỉ đạo trong tác phẩm được đón chờ Labor of Love.