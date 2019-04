Dàn sao hát mừng Lễ hội biển Cửa Lò

Kỷ niệm 112 năm du lịch Cửa Lò (1907 - 2019) và 25 năm ngày thành lập TX.Cửa Lò (1994 - 2019); gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, UBND TX.Cửa Lò phối hợp Công ty cổ phần Báo Thanh Niên tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2019: Cửa Lò - 25 năm hội tụ và tỏa sáng, diễn ra vào 20 giờ ngày 26.4 tại quảng trường Bình Minh, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và được trực tiếp trên kênh VTC3 - Đài truyền hình kỹ thuật số, Đài PT-TH Nghệ An.