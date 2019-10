Danh ca huyền thoại Elton John 'nói xấu' Michael Jackson trong tự truyện

Me là tự truyện của Elton John sẽ xuất bản vào ngày 15.10. Trong Me, ca sĩ nước Anh bật mí về đời tư, chồng con và những mối quan hệ với các ngôi sao khác. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1947 còn tiết lộ mối quan hệ với danh ca quá cố Michael Jackson , người đã ra đi cách nay một thập niên do sốc thuốc.