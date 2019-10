Đạo diễn huyền thoại 'gây bão' với phát ngôn phim Marvel không phải là điện ảnh

Theo The Guardian, đạo diễn Martin Scorsese so sánh vũ trụ phim siêu anh hùng Marvel như một công viên giải trí màu mè nơi ai cũng có thể ra vào tùy thích. Đạo diễn sinh năm 1942 cho biết ông đã rất cố gắng để xem phim của Marvel nhưng ông không thể gắng đến phút chót.

Đạo diễn 77 tuổi trải lòng: "Tôi không xem hết chúng. Tôi đã cố gắng. Nhưng đó không phải là điện ảnh". Đồng thời, đạo diễn Taxi Driver diễn giải thêm: "Chân thành mà nói, điều mà tôi nghĩ về các bộ phim siêu anh hùng là các diễn viên tham gia đóng phim rất công thức. Đó không đáng được gọi là điện ảnh vì nó không chuyển tải cảm xúc và trải nghiệm điện ảnh đến người xem".

Chủ tịch hãng Marvel là Kevin Feige từng đưa ra lời lẽ để bảo vệ thế giới phim siêu anh hùng và ông cũng không có ý muốn so sánh dòng phim này với những tác phẩm mà Martin Scorsese từng làm ra. Nhà sản xuất phim lý giải phim siêu anh hùng không có giải thưởng không có nghĩa là nó không chất lượng. Ông cho biết dù ai có bình phẩm gì về dòng phim siêu anh hùng thì ông vẫn không quan tâm.

Theo Variety, phát ngôn của đạo diễn Goodfellas đã động chạm đến rất nhiều nhà làm phim của Marvel, trong khi những đạo diễn này rất tôn kính ông. Đạo diễn James Gunn, nổi tiếng qua loạt phim Guardians of the Galaxy, bày tỏ trên Twitter cá nhân khi bị thế hệ tiền bối "xúc phạm": "Tôi cảm thấy bị sỉ nhục khi mọi người khư khư bảo vệ cho tác phẩm The Last Temptation of Christ của ông ấy mà mọi người chưa từng xem. Tôi rất buồn khi mà Martin Scorsese chưa xem phim của tôi nhưng lại đánh giá nó dở cũng theo cách như vậy". Đồng thời, James Gunn vẫn tỏ ra rất kính trọng với đạo diễn phim Silence: "Nhưng tôi vẫn luôn yêu mến Scorsese, biết ơn đối với những cống hiến của ông cho môn nghệ thuật thứ bảy. Không thể chờ lâu hơn nữa để được xem tác phẩm The Irishman của ông".