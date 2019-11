Đạo diễn Nhâm Minh Hiền rớt nước mắt xem thước phim cuối cùng của Thanh Hoàng

2019 là một năm thành công rực rỡ của đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Bộ phim Hoa cúc vàng trong bão do anh cầm trịch, phát sóng trên VTV3 được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đạt được chỉ số rating rất cao.

Niềm vui liên tục nối tiếp niềm vui, đạo diễn Nhâm Minh Hiền vừa hoàn thành xong 30 tập phim ngắn mang đầy tính giáo dục Hạt giống tâm hồn 3. Đó cũng là lúc anh đón nhận danh hiệu NSƯT. Mới đây, anh tiếp tục được UBND TP.HCM vinh danh với danh hiệu cao quý này.

Sau khi nhận danh hiệu NSƯT, Nhâm Minh Hiền tiếp tục bấm máy bộ phim truyền hình dài tập Giọt máu vô hình. Hiện bộ phim truyền hình Lời nguyền Domino do anh làm đạo diễn sẽ lên sóng trên kênh SCTV14, từ ngày 25.11, hứa hẹn sẽ tiếp tục “gây bão”.

Nói về bộ phim Lời nguyền Domino, NSƯT - đạo diễn Nhâm Minh Hiền bật mí: “Đây là bộ phim nói về những vụ án và chuyện phá án rất hấp dẫn, hồi hộp khán giả cho đến những tập cuối cùng. Đặc biệt nhất, đây cũng là bộ phim cuối cùng của cố NSƯT Thanh Hoàng vào vai ông Thanh Duy, chủ khách sạn Thanh Duy. Xem lại bộ phim, tôi đã không cầm được nước mắt”.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền nhận danh hiệu NSƯT tại Hà Nội Ảnh: NVCC

Được biết bộ phim đã quay từ năm trước, nhưng do kỹ xảo nhiều, quy định mới nhạc dùng trong các cảnh phim dài 40 tập phải có bản quyền nên ê-kíp mất 8 tháng làm hậu kỳ. Nói về diễn viên Thanh Hoàng, Nhâm Minh Hiền trầm ngâm: "Tôi biết ảnh có bệnh từ khi chúng tôi hợp tác trong phim Khi người đàn ông trở lại khoảng 4-5 năm trước. Lúc bác sĩ chẩn đoán ảnh nguy cơ ung thư, ảnh đã tâm sự với tôi và rất buồn. Tuy nhiên lên phim trường ảnh luôn hết mình và vào vai rất tốt. Với Lời nguyền Domino, đây là phim tâm lý hình sự, quay rất gian nan, vất vả, có những lúc quay ảnh mệt thì nói do kịch bản tâm lý nhân vật đa nhân cách thôi chứ không than thở gì. Quay 9-10 giờ đêm anh nói cho anh nghỉ xíu. Anh Hoàng rất nhiệt tình và vô cùng có trách nhiệm với vai diễn của mình, anh em trong đoàn anh cũng kính nể".

NSƯT Thanh Hoàng qua đời hồi tháng 7.2018 vì căn bệnh ung thư. Năm 2018 anh vẫn đi phim, chỉ vài tháng cuối nam nghệ sĩ mới ở nhà nghỉ ngơi do sức khỏe kém. Anh không để mọi người biết mình bị bệnh vì sắc diện, sức khỏe không tốt thì khi bạn bè đến thăm không xuống tiễn họ được, đó là điều ông không muốn. Với nam diễn viên, mọi thứ đều phải chu toàn nên mới chọn cách không liên lạc, không chia sẻ gì.

Tính đến nay, đạo diễn Minh Hiền đã thực hiện được 24 bộ phim truyền hình, hàng trăm bộ phim tài liệu như Yêu từ thuở nào, Vùng đất không yên tĩnh, Tiểu thư vào bếp, Hương bưởi, Thời gian để yêu, Bí mật anh và em, Mặn hơn muối, Con đường hoàn lương, Mẹ hổ dạy con dâu, Chiếc vòng ngọc huyết, Những khúc sông dậy sóng, Đặc vụ ở Ma Cau, Hoa cúc vàng trong bão… Trước đó, anh làm trợ lý đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng: Đất Phương Nam, Người đẹp Tây Đô, Xóm nước đen, Ráng chiều, Thương hoài ngàn năm, Ông cá Hô, Dòng đời, Cõi tình…

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền cùng vợ và hai con Ảnh: NVCC

Chia sẻ về danh hiệu NSƯT, đạo diễn Nhâm Minh Hiền xúc động: “Tôi thật sự rất vui và hạnh phúc khi tên mình có trong danh sách nhận danh hiệu cao quý trong năm 2019. Đây không chỉ là thành quả của sự nỗ lực mà còn là động lực lớn lao để tôi cũng như những anh em đồng nghiệp tiếp tục cố gắng trong chặng đường phía trước”.

Đứng sau những thành công của anh chính là bà xã đảm đang cùng hai con xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn. “Làm phim dài tập, tôi bắt buộc phải xa nhà nhiều ngày nhưng nhờ có bà xã thông cảm và chu toàn mọi việc ở nhà nên tôi rất yên tâm. Tôi cảm ơn bà xã rất nhiều. Nhờ đó mà tôi có thời gian hết mình với niềm đam mê phim ảnh”, NSƯT - đạo diễn Nhâm Minh Hiền hạnh phúc cho biết.