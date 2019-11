Đạo diễn Roman Polanski phủ nhận cưỡng hiếp diễn viên người Pháp

Hôm 10.11 (giờ địa phương), luật sư đại diện của Roman Polanski đã đưa ra tuyên bố chính thức về cáo buộc hiếp dâm mới nhất liên quan đến đạo diễn gốc Ba Lan. Cụ thể, nhà làm phim 86 tuổi khẳng định chưa từng cưỡng hiếp Valentine Monnier như lời kể của nữ diễn viên. Chủ nhân tượng vàng Oscar danh giá đang xem xét các hành động pháp lý chống lại tờ báo đã xuất bản câu chuyện bê bối tình dục nói trên đồng thời sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận liên quan đến vấn đề này. Theo luật của Pháp, ông sẽ không bị truy tố do sự việc đã diễn ra hơn 20 năm.

Trước đó, hôm 8.11, tờ Le Parisien đã đưa tin về vụ cưỡng hiếp được mô tả tàn bạo và dữ dội mà đạo diễn phim The Pianist đã làm với Valentine Monnier trong một chuyến trượt tuyết đến Gstaad (Thụy Sĩ) vào năm 1975. Dẫu lời buộc tội trên không thể dẫn đến bất kỳ cáo buộc hình sự nào do sự việc đã xảy ra gần nửa thế kỷ, người trong cuộc vẫn quyết định lên tiếng sau chuỗi thời gian dài sống trong ám ảnh, sợ hãi.

Valentine Monnier tiết lộ cô bị nhà làm phim quyền lực hiếp dâm khi mới 18 tuổi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VARIETY

Theo lời Valentine Monnier, cô được mời tham gia một chuyến trượt tuyết với Roman Polanski thông qua một người bạn. Khi nghệ sĩ này ở một mình trên cáp treo với đạo diễn quyền lực, ông đã sử dụng những từ ngữ khiếm nhã, thô tục để ngỏ ý rủ người đẹp quan hệ. Mặc dù đã bị khước từ, tối đó, nhà làm phim sinh năm 1933 đã không mặc gì bước vào phòng riêng của Valentine Monnier rồi khống chế, đánh đập và cưỡng hiếp nữ nghệ sĩ. Minh tinh này mô tả sự việc xảy ra “vô cùng dữ dội” và cô đã sợ bị giết để bịt miệng bởi Roman Polanski là một đạo diễn tiếng tăm và không muốn bê bối này ảnh hưởng đến sự nghiệp. Những người xung quanh sau khi biết chuyện cũng khuyên ngôi sao này giữ im lặng để được yên ổn.

Sau khi sự việc qua đi, Valentine Monnier đã kể lại câu chuyện ám ảnh với một vài người bạn và thành viên trong gia đình, bao gồm cả chồng mình. Nữ diễn viên người Pháp cho biết suốt hơn 4 thập niên qua, những tổn thương ấy vẫn in đậm trong ký ức và chúng cứ ùa về mỗi khi cô nhìn thấy Roman Polanski xuất hiện trên một bản tin nào đó. Đây cũng chính là lý do nghệ sĩ này quyết định mở lời dẫu biết rằng đã quá muộn để làm điều đó.

Đạo diễn lừng danh dính scandal tình dục giữa lúc bộ phim An Officer and a Spy của ông chuẩn bị phát hành ẢNH: SHUTTERSTOCK

Roman Polanski sinh năm 1933, ông được biết đến là một kỳ tài của điện ảnh thế giới đồng thời cũng là một nhà làm phim bê bối. Trước khi bị Valentine Monnier tố cáo hành vi cưỡng hiếp trong quá khứ, Roman Polanski từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực vì vụ ấu dâm khét tiếng một thời. Cụ thể, năm 1977, ông bị tố chuốc rượu rồi cưỡng bức một bé gái 13 tuổi. Trước nguy cơ lãnh án tù nặng tại Mỹ, Roman Polanski đã chạy sang châu Âu và sống lưu vọng suốt mấy chục năm qua. Năm 2017, nữ diễn viên người Đức Renate Langer tố Roman Polanski từng hiếp dâm cô vào năm 1972. Tháng 5.2018, khi làn sóng đấu tranh chống lại tấn công tình dục tiếp tục dâng trào mạnh mẽ khắp Hollywood, Roman Polanski bị gạch tên khỏi Viện Hàn lâm Mỹ vì bê bối năm xưa.

Bất chấp tranh cãi bủa vây, trong những năm tháng trốn chạy, Roman Polanski vẫn cho ra đời những kiệt tác điện ảnh như: Pirates, Frantic, Bitter Moon… Năm 2002, đạo diễn gốc Ba Lan gây tiếng vang với The Pianist - tác phẩm giành tới 3 giải Oscar trong đó có hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Tuy nhiên, Roman Polanski không thể đến Mỹ nhận tượng vàng danh giá vì đang trốn lệnh truy nã từ giới chức nước này. Năm 2019, ông tranh giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice với tác phẩm mới An Officer and a Spy, tuy nhiên, phim không thắng hạng mục danh giá này mà nhận giải Grand Jury. Roman Polanski cũng không xuất hiện trên sân khấu vinh danh mà để vợ lên nhận giải thay.