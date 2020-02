Đạo diễn Trung Quốc qua đời vì nhiễm Covid-19

Thường Khải mất vào 4 giờ 51 phút sáng 14.2 tại Bệnh viện Nhân dân Hoàng Hoa (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc), hưởng dương 55 tuổi.

Trước đó, bố mẹ Thường Khải đều qua đời vì nhiễm Covid-19. Theo di thư do ông để lại, vào những ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán 2020, bố của ông có triệu chứng nhiễm bệnh nhưng không được chữa trị kịp thời do bệnh viện quá tải. Sau khi bố mất, mẹ của Thường Khải cũng bị bệnh và ra đi. Vợ chồng đạo diễn túc trực bên giường bệnh đấng sinh thành nên cũng lây bệnh. Cuối cùng, nhà làm phim cũng từ giã cõi trần. May mắn là người vợ vẫn đang được điều trị tích cực và con trai của cả hai đang ở Anh nên thoát nạn.