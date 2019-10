Đạo diễn Võ Thanh Hòa: Đừng để phim Việt bị giới hạn bởi kỹ xảo

Nếu như trước đây, nhà sản xuất phim Việt phải lặn lội sang nước ngoài như Thái Lan, Mỹ... để làm kỹ xảo thì bây giờ, các công ty trong nước có thể đủ sức đảm nhận. Nhiều phim "made in Viet Nam" 100% ra đời khiến công chúng ngỡ ngàng. Theo đạo diễn Võ Thanh Hòa, kỹ xảo đóng vai trò rất quan trọng trong khâu hậu kỳ, không chỉ cần có trong các phim hành động, chiến tranh, thần tiên, dã sử... với các cảnh phức tạp như cháy nổ, gãy đổ, khói lửa, phép thuật, biến hóa mà còn là cánh tay đắc lực giúp khuôn hình lung linh hơn, "cứu bồ" những cảnh sai sót trong quá trình quay. Do đó gần như không phim nào là không "cầu cứu" tới kỹ xảo.

Tuy nhiên, kỹ xảo phim Việt vẫn tập tễnh dò đường. Do đó, phim Việt chưa bao giờ xuất hiện những đại cảnh trong các phim giả tưởng, thảm họa thiên nhiên, hay những tác phẩm hoạt hình gây dấu ấn... Bên cạnh điều kiện về vốn, công nghệ hạn chế cũng là một trong những nguyên nhân khiến phim Việt chưa thể vươn xa, chỉ quanh quẩn ở các đề tài xã hội hiện đại. Do đó, góp mặt trong buổi ra mắt Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hoạt hình MAAC (Maya Academy of Advanced Cinematics), có mạng lưới 160 trung tâm trên toàn thế giới , đạo diễn Võ Thanh Hòa không giấu sự phấn khích.

Nam đạo diễn kiêm giảng viên Arena Multimedia bày tỏ: "Mình rất là vui vì có một trung tâm đào tạo chính quy như thế này về làm kỹ xảo, CGI, Animation. Cho tới hiện nay thì kiến thức về mảng này của ngành truyền thông hay làm phim vẫn còn hạn chế khá nhiều. Đây cũng là lý do mà mình mong muốn kỹ xảo đến gần hơn với những người làm phim và truyền thông".

"Nói đơn giản thế này, có những góc máy, cảnh quay không như tưởng tượng của con người thì sẽ không được đáp ứng, sự tưởng tượng của mình sẽ bị giới hạn. Nhưng với kỹ xảo những tưởng tượng của mình sẽ không bị giới hạn. Và người làm phim, làm media bị giới hạn bản thân của mình và giá trị sản phẩm của mình. Đừng bao giờ mình bị giới hạn nhờ vào những thông tin, kỹ thuật, kỹ xảo để mình làm được những sản phẩm tốt hơn, những bộ phim của mình có bước tiến xa hơn trong tương lai cũng như đội ngũ kỹ thuật của mình sẽ ngày càng tốt hơn", đạo diễn Bệnh viện ma nói thêm.

Được biết, các cựu học viên của MAAC trên thế giới tham gia nhiều phim bom tấn như Avengers, Game of Thrones, Wonder Woman, The Lion King, Toy Story 4, Frozen 2, Star Wars: Episode IX, Independence Day, Jurassic World, Captain America, Life of Pi… Hiện tại, Học viện Kỹ xảo Điện ảnh và Hoạt hình MAAC cung cấp các khóa học về 3D Animation, Visual Effects, Broadcast Design và dự kiến sẽ đưa về Việt Nam khóa học Gaming, AR/VR... Các nhà làm phim kỳ vọng sự phát triển của công nghệ kỹ xảo trong vài năm tới sẽ giúp phim Việt nâng tầm, đủ sức làm át chủ bài kéo khán giả tới phòng vé với những đề tài đa dạng hơn.